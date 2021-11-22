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Kibariye'ye şok suçlama..." Kul hakkı yemem" demişti

#Kibariye#Teve2#Magazin Masası

teve2’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”nı da bugün Kibariye’nin borçları konuşuldu.

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Ünlü şarkıcı Kibariye hafta sonu verdiği bir röportajda, kul hakkı yemediğini ve kimseye bir borcu olmadığını söyleyerek, kendisinden alacaklı olduğunu iddia eden kuaför ve modacıya cevap vermişti. Kibariye’nin borcu olduğu iddia edilen kuaför salonunun sahibi Kemal Damdelen ve Kibariye’nin sahne kostümlerini hazırlayan modacı İsmail Günüç programa telefonla bağlanarak Kibariye’ye cevap verdi.

“KİBARİYE 4.200 LİRALIK BORCUNU HALA ÖDEMEDİ…”

Kuaför Kemal Damdelen, Kibariye’nin saçına 300 adet kaynak ve bakım işlemi yaptıklarını ve işlemin bedeli olan 4200 lirayı tahsil edemediklerini söyledi. Ünlü şarkıcı Kibariye ile sponsorluk anlaşması da yapmadıklarını belirten kuaför “sadece paramızı almak istiyoruz” dedi…

“KİBARİYE’NİN İSTEKLERİ BİTMEK BİLMEDİ, BANA 24 BİN TL BORCU VAR”

Kibariye’den alacaklı olduğunu iddia eden modacı İsmail Günüç ise sanatçının sahne kostümlerini hazırladığını ve 24.000 TL’lik borcu alamadığını söyledi. İsmail Günüç Kibariye’yle 1 kostüm için sponsorluk anlaşması yaparak başladıklarını ama sonrasında istekleri bitmediği için anlaşmayı bitirdiklerini söyledi.

“İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, MAHKEMEYE BAŞVURABİLİRLER”

Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık ise, teve2 Magazin Masası programı sunucusu Timuçin Güner’e attığı mesajla iddialara cevap verdi. Ali Küçükbalçık mesajında;

“İddialar tabii ki de doğru değil. Bu konuyu Kibariye Hanım’ın verdiği röportajla birlikte sona erdirdik. Daha fazla konuşmayacağız. Kendilerini haklı görenler Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri’ne başvurabilirler.” dedi.

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#Kibariye#Teve2#Magazin Masası

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