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Kerem Alışık İspanya’da manşetlerde

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#Kerem Alışık#Bir Zamanlar Çukurova#İspanya
Kerem Alışık İspanya’da manşetlerde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 07:08

“Bir Zamanlar Çukurova” ile İspanya’da ünlenen Kerem Alışık, ülkenin önemli dergilerinden Semana’ya röportaj verdi: “İspanya’da hayranlarımın olması mutluluk verici.”

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ÇOK MESAJ ALIYORUM

Kerem Alışık, verdiği röportajda İspanya’daki hayranlarından çok mesaj aldığını söyledi. Oyuncu, “Orada hayranlarımın olması fevkalade mutluluk verici. İspanya’ya hiç gitmedim ama çok görmek istiyorum. Okuduğum kitaplardan ve sosyal medyadan ülkenizi çok iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Çok sevdiğim şair ve yazarlarız var” dedi.

Kerem Alışık İspanya’da manşetlerde

İLK FIRSATTA GELMEK İSTİYORUM

Alışık, İspanyol edebiyatına ilgisi olduğunu da açıkladı: “Biliyorsunuz İspanyol edebiyatı romantik edebiyatın bir dalı ve Latin Amerika harflerinin öncüsü olarak kabul edilir. Lope de Vega, Cervantes, Lorca gibi edebiyatçılarınız ve tabii Picasso, Salvador Dali, Goya ve Miro gibi ressamlarınız favorilerim arasında. İlk fırsatta da İspanya’ya gelmek istiyorum.”

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Kerem Alışık İspanya’da manşetlerde

 

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#Kerem Alışık#Bir Zamanlar Çukurova#İspanya

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