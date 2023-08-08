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Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

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#Kerem Alışık#Çolpan İlhan#Sadri Alışık
Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 14:13

Türk Sineması’nın “Kamelyalı Kadını” usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 9. yılında, doğum gününde mezarı başında anıldı.

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Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık’ın yanı sıra yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı.

Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

Kerem Alışık, “Bir örümcek ağı kadar ince… İncecik, naif, zarif ama hiç kopmayan…Tek başına ama çok güçlü çok mücadeleci çok sağlam kadınlar grubu gibi kalabalık… Ailemizin kahramanı… İnsanın, hayatın ve sanatın tam ortasına öbek öbek güller bıraktı. Bir anne, oğlunun ilk gerçek aşkıdır… Bir oğul, bir annenin son gerçek aşkıdır… Anne kokan çiçekler var kalbimde ve çok kalabalık bir yokluk hali… Çünkü annen yok, kimsen yok” diyerek duygularını dile getirdi.

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Kerem Alışık: Annen yok, kimsen yok

 

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#Kerem Alışık#Çolpan İlhan#Sadri Alışık

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