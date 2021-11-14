Kardeşlerim 28. son bölüme Kadir'in öğrendiği şok gerçek damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Milli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır İşte puan durumu ve tüm ihtimallerMilli Takım Dünya Kupası bileti nasıl alır? İşte puan durumu ve tüm ihtimaller#A Milli Futbol Takımı
Tarihi gün Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...Tarihi gün! Seyahat süresi 6 dakikaya iniyor...#1915 Çanakkale Köprüsü
Natalie Woodun tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandıNatalie Wood'un tam 40 yıldır çözülemeyen ölümü... O gece o yatta neler yaşandı?#Natalie Wood
Milliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldıMilliler, Cebelitarık karşısında 3 puanı 6 golle aldı! #Milli Maç
Türkkana küfür tepkisi ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’Türkkan'a küfür tepkisi! ‘Olgunlukla karşılayanlara millet sandıkta cevap verecek’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aile faciası Anne ve babasını öldürüp...Aile faciası! Anne ve babasını öldürüp...#Tekirdağ
ABD korkunç saldırıyı kabul etti DEAŞlı diye 70 sivili öldürmüşlerABD korkunç saldırıyı kabul etti! DEAŞ'lı diye 70 sivili öldürmüşler#DEAŞ
A Milli Takımda Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı 8 yıl sonra yine...A Milli Takım'da Burak Yılmaz kariyerinde ilki başardı! 8 yıl sonra yine...#Burak Yılmaz
Bakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... Sadece karar vermek yeterBakan Koca ikinci doz oranı düşük illeri sıraladı... 'Sadece karar vermek yeter'#Koronavirüs
Oto galeride dehşet Çok sayıda can kaybı var varOto galeride dehşet! Çok sayıda can kaybı var var#Çatışma
Son vidayı sıktı Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kanal İstanbul mesajıSon vidayı sıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Koca haritayı paylaştı İşte il il son durumBakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il son durum#Koronavirüs
Bahçeliden Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştirBahçeli'den Başak Cengiz paylaşımı: Hepimizin tüylerini diken diken etmiştir#Devlet Bahçeli
Radikal karar Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacakRadikal karar! Dünya bu yasağı konuşuyor... Aşı olmayanlar alınmayacak#Rusya
Ünlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurduÜnlü oyuncunun son hali: Yıllar onu da vurdu#Tom Cruise
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 28. son bölüme Kadir'in öğrendiği şok gerçek damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

#Kardeşlerim#Atv#Dizi
Kardeşlerim 28. son bölüme Kadirin öğrendiği şok gerçek damga vurdu İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Kardeşlerim 28. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Cumartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in 13 Kasım tarihli son bölümünde Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döndü. Dizinin final anına ise Kadir'in babasını kimin öldürdüğünü öğrenmesi damga vurdu. İşte, Kardeşlerim 28. son bölüm izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

Haberin Devamı

Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 28. bölümünde babasından umduğu desteği alamayan Kaan’ın eline Akif’e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat’i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk’le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan’ın eline Akif’e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kardeşlerim#Atv#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz
Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs