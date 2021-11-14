Kardeşlerim 28. son bölüme Kadir'in öğrendiği şok gerçek damga vurdu! İşte Kardeşlerim son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Kardeşlerim son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanan 28. bölümünde babasından umduğu desteği alamayan Kaan’ın eline Akif’e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçti. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEME EKRANI

KARDEŞLERİM 28. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaan kostümlü baloda başına gelen kötü sürprizle zor bir duruma düşerken, Nebahat de yaşadığı şokun etkisiyle çılgına döner. Kostüm balosunda yaşananlar çocukların okuldaki yeni gündemini oluştururken, Akif Nebahat’i sakinleştirmenin yollarını aramaktadır. Aybike ve Şengül cephesinde, Berk’le ilişkilerini ilgilendiren önemli gelişmeler yaşanırken, Kadir ve Emel de beklenmedik bir sürprizle karşılaşırlar. Babasından umduğu desteği alamayan Kaan’ın eline Akif’e darbe vurabilecek çok büyük bir fırsat geçer.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı