Kardeşini görünce gözyaşlarını tutamadı... Nehir ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Otelden ayrılan Dilber, Azem’e mesafeli davranmaya devam etti

Özgür, sevgilisi Elif’e yaşadıklarını anlatıp, işleri daha iyi bir hale getireceğini söyledi.

İkili vedalaşırken romantik anlar yaşadı.

Arkadaşı Kasım’ın yanına giden Azem, kızını bulmaya yaklaştığını söyledi. Kasım da eşi Nergis ile kavga ettiğini anlattı.

Hapisten çıkan Nusret, otoparka geldi. Güngör, Nusret’i görünce oğlunun başını belaya sokmasından korktu. Nusret’i tersleyen Güngör, ‘Bunlar okuluna giden, sokakta top oynayan iyi çocuklardı. Hepsini baştan sen çıkardın, umarım akıllanmışsındır. Kız kardeşini buradan kurtarmaya çalışıyorsun, başkalarının çocuklarını neden kurtarmıyorsun’ diye sordu.

Haberin Devamı

Nusret ise, ‘Ben arkadaşların hiçbirine zorla bir şey yaptırmadım.’ dedi.

Öfkelenen Nusret, kardeşi Hatice’nin sevgilisi Suat’ın yanına gidip onu kovdu; ‘Bana seviyorum ayağı yapma, seven insan vazgeçer, bir şeyden vazgeçer... Git babanın dükkanına iyi bir berber ol, sonra gel kızı iste.’

Suat, Hatice’nin çalıştığı eve gidip onunla görüştü. Abisinin söylediklerini anlattı; ‘Beni kovdu, git berberde çalış’ dedi. Daha sonra Hatice’ye veda etti; ‘Büyük hedeflerim var bu hayatta benim. Babamdan daha güçlü olmak istiyorum’

Yıldız ile Dilber, müzikholden ayrılıp dükkan açma planları yaptı. Kamuran’a giden ikili iş yeri açmak için 200 bin TL istedi. Kamuran ise para vermeyip ikiliye kapıyı gösterdi.

Hatice ile dertleşen Ayça, okulun tuvaletinde şarkı söylerken müdüre yakalandığını anlattı. Okul müdürü, Ayça’dan bahar şenliğinde şarkı söylemesini istedi. Rezil olmaktan korkan Ayça’ya Azem destek oldu. Piraye de kızın şarkı söyleyeceğini duyunca büyük heyecan yaşadı ama Ayça teklifi kabul etmeyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

Aleyna’yı bir odaya kapatan Reyyaz, ‘Ben nerede yanlış yapıyorum, bütün sevdiklerim neden bana ihanet ediyor’ diye sordu. Aleyna da ‘Belki onlar seni o kadar sevmiyordur’ karşılığını verdi. Necmi ise Aleyna’ya mesaj atıp iyi bir haber bekledi.

Reyyaz, Özgür’ü arayıp iş konuşmak için evine davet etti; ‘Yalnız gel, kimseye de bahsetme’

Özgür ile Reyyaz bir araya geldi. Reyyaz, Aleyna’yı öldürmediğini söyledi. Özgür’e ‘Ne yapmalıyım’ diye sordu. Özgür de ‘Kalbinizi dinleseniz daha iyi bence’ karşılığını verdi.

Reyyaz ‘Necmi kim? O çocuk ne için Aleyna’ya mesaj gönderiyor’ diye sordu. Özgür duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Haberin Devamı

Reyyaz, ‘Sen benim işime yaracak bir adamsın, yanındakileri istemem, Sırat’ın adamlarını al sen benim için bir şey daha yapacaksın; Aleyna’yı öldüreceksin’ teklifinde bulundu.

Nergis, Azem’i arayıp romanı çok beğendiğini söyledi. Kasım da eşine destek verdi.

TEFECİYE DÜŞTÜLER

Zerre, Yıldız ve Dilber, ‘Yorgancı’ olarak bilinen tefecinin yanına gitti. Yorgancı üçlüye 100 TL vermeyi kabul etti.

Suat, Nusret’in yanına gelip, Hatice’den ayrıldığını söyledi. Nusret de ‘Neden sevdanı seçmedin’ diye sordu.

‘Bence insan birini seviyorsa olduğu gibi kabul etmek, ben kabul ettim o etmedi. Değişmemi istedi’

Haberin Devamı





Reyyaz’ın yanından çıkan Özgür, Necmi’nin yanına gitti. “Aleyna’ya neden mesaj attın” diye sordu. İkili tartışma yaşadı.

Kendisini takip eden aracın plakasını alan Azem, eski öğrencisi polis Erman’ı arayıp ondan yardım istedi. Erman hocasına yarım sözü verdi.

Özgür, babasının kaldığı otele gitti. Baba-oğul dışarı çıkıp sohbet etti. İçinde bulunduğu durumu babasına anlattı; ‘Reyyaz Bey enteresan bir adam. Şimdiye kadar karşılaştığım insanlara benzemiyor. Sırat’ın pozisyonunu teklif etti ama sadece beni istedi, arkadaşlarımı bırakmam şartıyla. Ya teklifi kabul edeceğim ya da her şeyi kaybedeceğim.

Haberin Devamı

Azem de ‘Eğer sana iki kötü seçenek sunuyorsa yapacağın tek şey üçüncü bir alternatif bulmaktır’ sözleriyle oğluna yol gösterdi.

Reyyaz’ın yanına giden Özgür, tam teklifini söyleyecekken odaya sevgilisi Elif girdi, karşısında Elif’i görünce büyük şaşkınlık yaşayan Özgür ne diyeceğini bilemedi.

ANADOLU ATEŞİ’NDEN ÖZEL GÖSTERİ

Ayça’nın okulunda düzenlenen bahar şenliklerinde Anadolu Ateşi sahne aldı. Gösteri büyük ilgi gördü.

AYÇA SESİYLE BÜYÜLEDİ

Daha sonra Ayça, ‘Sen Orda Yoksun’ performansını sergiledi. Bütün salon Ayça’yı alkışladı. Kızıyla gurur duyan Piraye gözyaşlarını tutamadı. Bu özel günlerinde Azem, Piraye ve Ayça’yı yalnız bırakmadı.

Elif ile buluşan Özgür, Reyyaz'ın Elif'in babası olduğunu öğrendi. "Doktor demiştin, yalan mı söyledin?" diye sordu. Elif de 'O üvey babam' cevabını verdi.

NEHİR, ÖZGÜR'Ü GÖRDÜ

Özgür ve Elif'i uzaktan izleyen Nehir ilk kez yüzünü gösterdi. Nehir kardeşini görünce gözyaşlarını tutamadı.