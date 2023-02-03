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Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu’ndan görkemli afiş!

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#Kanal D#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar
Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu’ndan görkemli afiş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 11:32

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu’nun afişi yayınlandı. Göz dolduran kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesi ile ilgi uyandıran dizi görkemli afişi ile de beğeni topladı.

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Başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı afiş; iddialı kostümleri, aksesuarları ve zengin dekorasyonu ile dikkatleri çekerken sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar aldı.

Merakla beklenen dizinin afiş çekiminde konsept ve tasarımı Özgür Mete, makyajı ise Berk Ersan üstlendi. Tasarımı Berkcan Okar’a ait olan yaklaşık 50 kişilik ekibin görev aldığı afişin fotoğrafları ise ünlü fotoğraf sanatçısı Fethi Karaduman tarafından çekildi.

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

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Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

Kanal D’nin yeni dizisi Veda Mektubu’ndan görkemli afiş

Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra kalplere dokunan hikayesi ile de çok konuşulacak olanVeda Mektubu yakında Kanal D’de…

 

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#Kanal D#Nurgül Yeşilçay#Selim Bayraktar

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