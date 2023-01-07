Kanal D'den veda mektubu

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BİRBİRİNDEN iddialı projeleriyle ekrana damgasını vuran Kanal D, izleyicilerini yeni bir diziyle buluşturuyor. Yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yakında seyirciyle buluşacak dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı. Heyecanla beklenen yapımın güçlü oyuncu kadrosu açıklandı.

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“Veda Mektubu”nda başrolleri Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar paylaşacak. Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Elif Çakman, Hazar Motan, Deniz Altan, Asya Kasap, Hande Eleman, Kerem Alp Kabul ve Elif Uslusoy da önemli rolleri üstlenecek. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, hikâyesini Gamestory’nin, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlanacak.

Selim BayraktarGücünü umuttan alan gerçek bir aşk hikâyesini konu alan “Veda Mektubu”, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan âşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek. Etkileyici anlatımı ve iddialı kadrosu ile ses getirecek “Veda Mektubu”, çok yakında Kanal D ’de yayın hayatına başlayacak.

Rabia Soytürk -Emre Kıvılcım