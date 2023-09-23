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'Kanal D Haber Hafta Sonu'  Merve Dinçkol’un sunumu ile ekrana gelmeye devam ediyor.

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#Kanal D Haber Hafta Sonu#Merve Dinçkol#Kanal D
Kanal D Haber Hafta Sonu  Merve Dinçkol’un sunumu ile ekrana gelmeye devam ediyor.
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 11:29

Kanal D Haber yeni sezonda gerçeklere ışık tutmaya devam edecek.

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Merve Dinçkol’un sunumu ile ekrana gelen Kanal D Haber Hafta Sonu, dünyanın ve Türkiye’nin gündemini, son dakika gelişmelerini ekrana getirmeye devam ediyor. Siyasetin tartışılan başlıklarından dış politikanın gündemine, sokağın nabzından yaşanan tüm olayların ayrıntılara kadar her şey “Kanal D Haber Hafta Sonu” farkı ile izleyiciye aktarılıyor.

Kanal D Haber’in yeni sezonda gerçeklere ışık tutmaya devam edeceğine değinen Merve Dinçkol:

"Yaşamın dinamizmini siyasetin nabzını, her yıl olduğu gibi yeni sezonda da ilkeli, vicdanlı, en yalın haliyle aktarmaya devam edeceğiz. Haber merkezimizin gündeme damga vuran özel dosyalarını ve sadece Türkiye’nin değil dünyada yankı bulan tüm olayları yine Kanal D Haber’de bulacaksınız. Kanal D Haber yeni sezonda gerçeklere ışık tutmaya devam edecek."

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Kanal D Haber Hafta Sonu, Merve Dinçkol’un sunumu ile hafta sonu saat 19.00’da Kanal D’de!

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#Kanal D Haber Hafta Sonu#Merve Dinçkol#Kanal D

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