Kanal D Dijital’in yeni komedi dizisi

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Bir araba hurdalığının konteynırında yaşayan Serhat Dayım (Serhat Osman Karagöz) ve Mertkan Dayım’ın (Mertkan Erkan) başından geçen komik olayları, ünlü konukları ile yaptıkları eğlenceli sohbetleri konu alan Konteynır Brothers “Hurdalık"ın yayınlanacak olan ilk beş bölümüne ünlü isimler Öykü Gürman, Sevcan Yaşar ile internet dünyasının sevilen ismi Gökhan Tevek konuk oluyor.

“Bir gün herkes bu hurdalığı tadacak” mottosuyla yola çıkan 26 bölümlük mini dizinin ilk 3 bölümüyle 19 Mart Cumartesi, 4. ve 5. bölümleriyle de 20 Mart Pazar günü ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında yayında olacak.

Konteynır Brothers Hurdalık’ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.