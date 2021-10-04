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Kanal D, ATV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! TV yayın akışında bugün hangi diziler var?

#TV Yayın Akışı#Hangi Diziler Var#Yayın Akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi
Kanal D, ATV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi TV yayın akışında bugün hangi diziler var

Hafta içi televizyonda sevdiği dizi, film ve programları izlemek isteyenler ATV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı merak ediyorlar. Kalp Yarası, Yasak Elma gibi diziler bugün kanalların yayın akışı listesinde yer alırken Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef gibi fenomen programlar da izleyicisiyle buluşacak. Peki, kanalların yayın akışında bugün neler var? İşte, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi!

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Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8, Fox TV, TRT1 yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi ve kanalların yayın akışı listesi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2

23.45: Yargı

02.30: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: Star haber (Ana Haber)

20.00: Yerli Sinema: Görümce

22.15: Yerli Sinema: Görümce

00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan

03.00: Güzel Köylü

05.00: Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.45: Benim Adım Melek

15.10: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine

20.00: Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

22.30: Yerli Dizi

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01.40: Benim Adım Melek

04.15: Şehirden Uzakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Cebimdeki Yabancı

02.00: Cebimdeki Yabancı

03.30: Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kalp Yarası

00.20: Bir Zamanlar Çukurova

03.45: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Fox ana haber 

20.00: Yasak Elma

23.45: Evlilik Hakkında Her Şey

02.30: Fulya ile Umudun Olsun

04.45: Kefaret

06.00: Son Yaz

 

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#TV Yayın Akışı#Hangi Diziler Var#Yayın Akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi