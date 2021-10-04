Kanal D, ATV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! TV yayın akışında bugün hangi diziler var?

Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8, Fox TV, TRT1 yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi ve kanalların yayın akışı listesi.
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15: Gelinim Mutfakta
15.45: Ece Üner ile Susma
18.45: Kanal D Ana Haber
20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2
23.45: Yargı
02.30: Gelinim Mutfakta
04.30: Ece Üner ile Susma
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16.00: Kiralık Aşk
18.30: Star haber (Ana Haber)
20.00: Yerli Sinema: Görümce
22.15: Yerli Sinema: Görümce
00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan
03.00: Güzel Köylü
05.00: Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.45: Benim Adım Melek
15.10: Gönül Dağı
19.00: Ana Haber
19.55: İddiaların Aksine
20.00: Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"
22.30: Yerli Dizi
01.40: Benim Adım Melek
04.15: Şehirden Uzakta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00: Bir Başka Güzel
15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10: Senin Hayatın
18.45: Show Ana Haber Canlı
20.00: Güldür Güldür Show
00.15: Cebimdeki Yabancı
02.00: Cebimdeki Yabancı
03.30: Yalancı
ATV YAYIN AKIŞI
13.00: Gün Ortası
14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16.20: Esra Erol'da
19.00: ATV Ana Haber
20.00: Kalp Yarası
00.20: Bir Zamanlar Çukurova
03.45: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
TV8 YAYIN AKIŞI
11.15: MasterChef Türkiye
16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05.00: Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00: En Hamarat Benim
16.00: Fulya ile Umudun Olsun
19.00: Fox ana haber
20.00: Yasak Elma
23.45: Evlilik Hakkında Her Şey
02.30: Fulya ile Umudun Olsun
04.45: Kefaret
06.00: Son Yaz