Kanal D, ATV, TV8, TRT1, Show TV yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi! TV yayın akışında bugün hangi diziler var?

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Kanalların yayın akışı, sevdiği programları takip edenler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bugün hangi diziler var merak edenlere, işte Kanal D, ATV, Show TV, TV8, Fox TV, TRT1 yayın akışı 4 Ekim 2021 Pazartesi ve kanalların yayın akışı listesi.

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15: Gelinim Mutfakta

15.45: Ece Üner ile Susma

18.45: Kanal D Ana Haber

20.00: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2



23.45: Yargı

02.30: Gelinim Mutfakta

04.30: Ece Üner ile Susma

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00: Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16.00: Kiralık Aşk

18.30: Star haber (Ana Haber)

20.00: Yerli Sinema: Görümce



22.15: Yerli Sinema: Görümce



00.30: Sabahın Sultanı Seda Sayan



03.00: Güzel Köylü



05.00: Kiralık Aşk

TRT 1 YAYIN AKIŞI

11.45: Benim Adım Melek

15.10: Gönül Dağı

19.00: Ana Haber

19.55: İddiaların Aksine



20.00: Yabancı Sinema "Kong: Kafatası Adası"

22.30: Yerli Dizi

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01.40: Benim Adım Melek



04.15: Şehirden Uzakta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00: Bir Başka Güzel

15.00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.10: Senin Hayatın

18.45: Show Ana Haber Canlı

20.00: Güldür Güldür Show

00.15: Cebimdeki Yabancı

02.00: Cebimdeki Yabancı

03.30: Yalancı

ATV YAYIN AKIŞI

13.00: Gün Ortası

14.00: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16.20: Esra Erol'da

19.00: ATV Ana Haber

20.00: Kalp Yarası

00.20: Bir Zamanlar Çukurova

03.45: Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

TV8 YAYIN AKIŞI

11.15: MasterChef Türkiye

16.00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20.00: MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15: Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03.00: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05.00: Dizi

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00: En Hamarat Benim

16.00: Fulya ile Umudun Olsun

19.00: Fox ana haber

20.00: Yasak Elma

23.45: Evlilik Hakkında Her Şey

02.30: Fulya ile Umudun Olsun

04.45: Kefaret

06.00: Son Yaz