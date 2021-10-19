Kalp Yarası 16. son bölüme Ayşe'nin hamile olması damga vurdu... İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

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Kalp Yarası 16. son bölüm tek parça yayınlandı. ATV ekranlarında pazartesi akşamı sevenleri ile buluşan Kalp Yarası'nın bu haftaki bölümünde Hande'nin gelinlikle Ferit'i karşılaması dikkat çekti. Baha’yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit’in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirirken boşanmaları haftaya damga vurdu. Kalp Yarası son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazadan sağ salim kurtulan Ayşe ve Ferit, yaşadıkları büyük şokun etkisiyle yakınlaşır ancak bu olay boşanma planlarını etkilemez. Ferit’i geri kazanmak için hafıza kaybı yaşadığı yalanını devam ettiren Hande asla anne olamayacağını öğrenince bir şok daha yaşar. Kızının oyunlarına alet olmak istemeyen Zümrüt ise kızını düştüğü girdaptan çıkarmak için savaş verir.

Adnan’ın öz babası olduğunu öğrendikten sonra Sancakzadeler’i yok etmeye ant içen Yaman, Bahtiyar’la iş birliği yaparak Hüseyin’i de oyununa dahil eder. Yaman’ın oyununda piyon olan Saadet ise Adnan’a yakınlaşma çabası içindedir. Bu durum Azade’nin gözünden kaçmaz ve Adnan ve Azade’nin arasındaki buzlar bir türlü erimez.

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Diğer yandan Baha’yı öldürdüğünü itiraf eden katilin peşine düşen Ayşe ve Ferit’in ulaştığı gerçek ikiliyi tekrar başladıkları noktaya getirir. Art arda yaşadığı bayılmaların sebebini öğrenmek için doktora giden Ayşe aldığı haberle büyük bir şok yaşar.

KALP YARASI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.