İzleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı günün en çok izlenen dizisi oldu…

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Duygu dolu anların yanı sıra temposu yüksek bir bölüm ile ekrana gelen Yargı sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı. #Yargı, #Mercan, #Ceylin, #Yekta etiketleri de gece boyunca listelerdeydi.



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Ilgaz ve Ceylin kapıya bırakılan kutuyu açtıklarında içinden çıkan kız çocuğu kıyafetiyle sarsıldılar. Hem Pascal’ın kutuya aşırı duyarlı davranması hem de kutudan çıkan kıyafetin Mercan’ın yaşlarında bir çocuk kıyafeti olması ikiliyi ümitlendirdi ve hemen Eren’i aradılar. Eren ve Metin o esnada otel cinayetiyle ilgili sorguda itirafları alırken otel çalışanını öldüren arkadaşının itirafıyla Nil yeniden gözaltına alındı. Ceylin’in evinin çevresinde geniş çaplı arama yapan ekipler kutuyu bırakanla ilgili bir ize rastlamadı. Ilgaz heyecanını bastırıp temkinli davranmaya çalışsa da Ceylin onun tersine Mercan’a çok yaklaştıklarını düşünüyordu. Kutudan çıkan kıyafeti incelemeye götüren Göksu’nun kıyafetin üzerinde bulduğu saç herkeste büyük heyecan yarattı. Emniyette kamera görüntüleri izledikleri sırada tuvalete giden Ceylin Nil ile karşılaştı. Nil’in sözlerinin Mercan’la ilgili olduğunu düşünen Ceylin Nil’e saldırdı. Bulunan saç telinin Mercan’ın çıkması herkesi çok mutlu etti. Ceylin başından beri kızının yaşadığına inanırken onun tersine Mercan’ın öldüğüne inanan Ilgaz büyük pişmanlık yaşadı. Mercan’a ulaşabilmek için herkes seferber olurken Ceylin’e yardımcı olmak isteyen Yekta da kendi çapında araştırma yaptı ve apartmanın çevresinde gizli kumarhane olarak işletilen binanın kamera görüntülerini istemek için kumarhanenin sahibi Celal’le görüşmeye gitti. Celal bu yardımın karşılığında kara parasının aklanmasını isterken Yekta Osman ve Can’ı hemen devreye soktu. Yeniden açılan davaya başsavcı Nadide, Efe’yi savcı olarak atarken Ilgaz ve Ceylin bu karara çok sinirlendi. Davaya yayın yasağı koydurması istenen Efe’nin kaleminin bunu unutmasıyla Efe’nin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin gizlice odasına girip Efe’nin çekmecesini açtı. İçinde farklı kişilere ait eşyaları gören ikili büyük şaşkınlık yaşarken Efe’nin evinden birçok oyuncak çıkması Efe’yi ikilinin gözünde şüpheli hale getirdi. Celal’den görüntüleri alan Yekta, paketi getirenin bir kadın olduğunu anladı. Bu esnada Merdan’la sohbet eden Macit, Mercan’ın kaybolduğu anları hatırladı ve Merdan’a Mercan’ı bir kadının götürdüğünü söyledi. Efe’nin peşine düşen Ilgaz ve Ceylin, Efe’nin telefonundan gelen sinyal üzerine birçok çocuğun bir arada yaşadığı bir Sevgi Evi’ne ulaştı.Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan , Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı’nın kadrosuna Arif Pişkin ‘Celal’ karakteriyle katıldı…

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Başarılı isimlerden oluşan kadroya bu hafta ‘Celal’ karakteriyle Arif Pişkin dahil oldu. Yekta’nın Ceylin’e yardım edebilmek için gözünü karartarak gittiği yeraltı dünyasının karanlık adamı Celal’in hikayesi ise şimdiden merakla bekleniyor.

Yargı merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!