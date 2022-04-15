İyilik dizisinin tanıtımı paylaşıldı... İşte İyilik dizisinin oyuncuları

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Yeni Fox Tv dizisi İyilik'in detayları belli oldu. İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey olacak.

İLK TANITIM YAYINDA!

Dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan dizide; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…