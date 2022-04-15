Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

İyilik dizisinin tanıtımı paylaşıldı... İşte İyilik dizisinin oyuncuları

#İyilik#İyilik Dizisi#İyilik Dizisi Oyuncuları
İyilik dizisinin tanıtımı paylaşıldı... İşte İyilik dizisinin oyuncuları

MED YAPIM'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu “İyilik” dizisi yakında FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir ihanet hikayesini anlatacak olan İyilik dizisinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Peki, İyilik dizisinin oyuncuları arasında kimler var?

 

Haberin Devamı

Yeni Fox Tv dizisi İyilik'in detayları belli oldu. İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor. Medyapım imzalı İyilik dizisinin başrollerinde Hatice Şendil Sağyaşar, İsmail Demirci, Perihan Savaş ve Sera Kutlubey olacak.

İLK TANITIM YAYINDA!

Dün akşam ilk tanıtımı yayınlanan dizide; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İyilik#İyilik Dizisi#İyilik Dizisi Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk

BAKMADAN GEÇME!

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri
Ev ilanlarında yeni moda... Sadece yabancıya kiralık

Ev ilanlarında yeni 'moda'... 'Sadece yabancıya kiralık'

#Kiralık Ev
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk