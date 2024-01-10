İyi Bir Aile Değiliz 9 şubat’ta vizyonda

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Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikâyesini anlatan filmde Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever rol alıyor.

Filmin özeti şöyle;

Murat, babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorundadır. Bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat’ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır! Ailenin 24 saat içinde yaşadıkları da kara komik bir dille beyazperdeye geliyor.