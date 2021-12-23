Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Okuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktıOkuldaki görüntüler dehşete düşürmüştü! Vicdansız öğretmenin ifadesi ortaya çıktı#Aksaray
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...#Otomobil Piyasası
Fenerbahçede ilk bilet kesildi İkisi de tribüne yolladıFenerbahçe'de ilk bilet kesildi! İkisi de tribüne yolladı#Fenerbahçe
Pitbull saldırısına uğramıştı Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedimPitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru son durumunu açıkladı: Meslek hayatımda görmedim#Asiye Ateş
Bakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısıBakan Kurum’dan belediyelere ‘Yeşil Kalkınma’ çağrısı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Kur korumalı mevduatın detayları Üst limit yok, birçok kez faydalanılacakKur korumalı mevduatın detayları! Üst limit yok, birçok kez faydalanılacak#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
En büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşifEn büyük hayal gerçek oldu... Tarihi keşif#NASA
Fiyatlar düşecek, noktaFiyatlar düşecek, nokta#Dolar
Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu Sezon devam ederken...Yıldır futbolcunun düğünü çok konuşuldu! Sezon devam ederken...#Barcelona
2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek Işığa 90 metre kaldı2 şehir arasında mesafe 40 dakikaya düşecek! Işığa 90 metre kaldı#Zigana Tüneli
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi 4 farklı türü var Nasıl anlaşılırSizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 4 farklı türü var! Nasıl anlaşılır?#Bağışıklık Sistemi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtaydan emsal kararMilyonlarca kiracıya müjde! Yargıtay'dan emsal karar#Kiracı
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Füzeler hazırlanıyor, işte hedefteki ülke...#Balistik Füze
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendiFaruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu’nda tören düzenlendi#Faruk Tınaz
Ünlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit ettiÜnlü oyuncu aleyhine dördüncü iddia: Tacizi yetmedi bir de kariyerini bitirmekle tehdit etti#Chris Noth
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim

#Ivana Sert#Ateş Sert#Sezer Dermeci
Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim

teve2’nin sunuculuğunu, Esin Övet, Ebru Şancı ve Timuçin Güner’in yaptığı, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen programı “teve2 Magazin Masası”na bugün, ünlü sunucu Ivana Sert konuk oldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta sonu sürpriz bir şekilde Sezer Dermeci ile Maldivler’de evlenen Ivana Sert ayağının tozuyla teve2 Magazin Masası’na konuk oldu.

“Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim”

Eşi Sezer Dermenci ile nasıl tanıştığını anlatan Ivana Sert, eşine “kocam” diye hitap ettiğini söyledi. Maldivler’de gerçekleşen düğün töreninde iki farklı gelinlik giyen Ivana Sert, “2 gelinliğim daha vardı ama çok ağır diye onları götüremedim” dedi.

“Pes etmedim, müziğe devam…”

Bir dönem Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını seslendiren ve yorumuyla çok eleştirilen Ivana Sert “Müzik benim hayatım, evimde piyanom var. Kum Gibi’yi ülkemde yaşanan acıları düşünüp çok hissederek okumuştum ama zor bir şarkıydı. Müzik konusunda pes etmedim, devam edeceğim.” diyerek sahnelere dönebileceğinin de sinyalini verdi…

Ivana Sert: Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim

Haberin Devamı

“Benimle aynı karede görüntü vermek istemeyen ünlüler oldu.”

Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda bir davette kendisiyle aynı fotoğraf karesine girmek istemeyen ünlüler olduğunu söyleyen Ivana Sert’in hangi ünlüleri kastettiği merak konusu oldu…

“Oğlum ateş kendinden çok büyük bir kadınla evlenemez. Alır Mars’a kaçırırım.”

Oğlunun kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla evlenmek istemesi durumunda “Asla izin vermem, alır oğlumu Mars’a kaçırırım.” sözleri eğlenceli anlara sahne oldu.

“teve2 Magazin Masası” canlı yayınla hafta içi her gün teve2’de…

 

Gözden Kaçmasın

İvana Sert ve Sezer Dermenci evlendi
#İVANA SERT#SEZER DERMENCİ
İvana Sert ve Sezer Dermenci evlendiHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ivana Sert#Ateş Sert#Sezer Dermeci

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz