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İşte yeni Bihter

Güncelleme Tarihi:

#Aşk-I Memnu#Farah Zeynep Abdullah#Hande Ataizi
İşte yeni Bihter
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 08:27

HALİD Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz romanı “Aşk-ı Memnu”, ‘Bihter’ adıyla sinemaya uyarlanıyor.

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Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği filmden ilk görüntü ortaya çıktı. Güzel oyuncu, sette makyajı ve saçı yapılırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Farah Zeynep Abdullah’ın “İşte yine başlıyoruz” notuyla yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

İşte yeni Bihter


Behlül karakterini Boran Kuzum’un canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Hande Ataizi, Osman Sonant, Ebru Özkan ve Helin Kandemir de yer alıyor. “Aşk-ı Memnu”nun 2008-2010 yılları arasında yayınlanan dizi uyarlamasında Bihter’i Beren Saat, Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ canlandırmış, yayınlandığı her dönem izlenme rekorları kıran yapım televizyonun kült dizileri arasına girmişti.

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#Aşk-I Memnu#Farah Zeynep Abdullah#Hande Ataizi

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