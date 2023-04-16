İşte yeni Bihter

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Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği filmden ilk görüntü ortaya çıktı. Güzel oyuncu, sette makyajı ve saçı yapılırken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak takipçilerini heyecanlandırdı. Farah Zeynep Abdullah’ın “İşte yine başlıyoruz” notuyla yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

