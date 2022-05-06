İşte aşil tendonu kopan Survivor Merve Aydın'ın son durumu

Haberin Devamı

Survivor 2022'de yaşanan sakatlık bütün yarışmacıları etkiledi. Kadınlar mücadelesinde parkurdaki yerini alan Merve Aydın, merdiven engelini çıkarken acı içinde yerde kaldı. 'Aşil tendomun koptu' diye bağıran Aydın'ın yanına sağlık ekibi ve arkadaşları koştu.

Gözyaşlarına boğulan yarışmacı ekran başındakileri ve yarışmacı arkadaşlarını da ağlattı. Duygusal anların yaşandığı gecede Merve Aydın apar topar hastaneye kaldırıldı.

DEVAM EDEMEYECEK

Çok ağır bir sakatlık geçiren Merve Aydın'ın Survivor'a devam edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı, "Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve'nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum" dedi.

Haberin Devamı

Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

Ilıcalı, gönüllüler takımında yer alan Perviz'in sağlık durumu hakkında da açıklama yaptı. Ilıcalı, "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek" diye konuştu.

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında gönüllüler adadan gitmesini istedikleri isimleri tek tek yazdı. Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Evrim birinci eleme adayı oldu.

MURAT CEYLAN ZİYARET ETTİ

Yarışmaya veda eden Merve Aydın'ı ilk olarak Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ziyaret etti. Hastaneye ‘geçmiş olsun’a giden Ceylan paylaştığı bu fotoğrafın altına, ' Büyük bir şansızlık, çok üzüldüm böyle bir veda olmamalıydı. Emeğin ve tüm çaban için teşekkürler Mervem! En hızlı şekilde iyileşmen dileğiyle' mesajını düştü.