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İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

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#Gençlik Festivali#İstanbul#İstanbul Volkswagen Arena
İstanbullu gençler doyasıya eğlendi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 09:36

İstanbul Volkswagen Arena, geçen pazar Gençlik Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte çok sayıda ünlü isim sahneye çıktı.

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Sunuculuğunu ve DJ’liğini Kadir Çetin’in üstlendiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen Gençlik Festivali müzik dolu bir gün yaşattı. Ücretsiz festivalin açılışını Feride Hilal Akın yaptı. Ardından Rabia Tunçbilek, Kolpa, Sinan Akçıl, Hande Ünsal, Demet Akalın ve Sefo sahneye çıktı. 

Gençler için en iyisini hayal ediyoruz

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi
 
Festivale eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan Murat Kurum, “Gençler bizim hem geleceğimiz hem de bugünümüz. Onlar için her zaman en iyisini hayal ediyoruz. İstiyoruz ki onlara tertemiz bir gelecek sunalım. Yeşilin arttığı, mavinin korunduğu, deprem riski olmayan bir İstanbul hayal ediyoruz” diye konuştu.

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Deniz’le şarkı yapacağız

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Hit şarkılarını seslendiren Kolpa grubu, gençlere keyifli dakikalar yaşattı. Grubun solisti Barış Yurtcu, “Gençlerle olmak harika” dedi. Oyuncu Deniz Baysal’la evli olan Yurtcu, birlikte sürpriz bir projeye imza atacaklarını da açıkladı: “Beraber bir şarkı yapalım dedi, ben de hemen kabul ettim.”

Daha sık yapılsın

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Sevilen şarkılarını seslendiren Feride Hilal Akın, “Gençlerin bir arada olduğu böyle festivalleri daha sık görmek istiyoruz” dedi.

14 Şubat’a randevum var

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Festivalde Sinan Akçıl da sahneye çıktı. Şarkıcı, aşk hayatı hakkındaki sorulara da şöyle yanıt verdi: “14 Şubat’ı unuttum biliyor musunuz? Karambole geldi. Hatırlatan olmadı. 14 Şubat 2025 için randevum var şimdiden. 13’ünde kimse kaçmazsa, 14’ünde büyük bir haber olabilir.”

Albüm geliyor

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İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Demet Akalın yeni albüm müjdesi verdi: “Yıllar aradan sonra bir deli cesaretiyle albüm yapıyorum. Kısa süre önce bir ameliyat oldum. Ameliyattan sonra şarkı okumalarından korktum 1-2 hafta ama son birkaç gündür okumalarımızı hızlandırdık.”

Yoğun ilgi

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Rabia Tunçbilek, etkinliğin gördüğü ilgiye dikkat çekti: “Arkadaşlarım da geldi, kapıda ‘Çok kalabalık, nasıl gireceğiz’ diye aradılar beni!”

24 yeni şarkı

İstanbullu gençler doyasıya eğlendi

Festivalin kapanışını Sefo yaptı. Ünlü rap’çi, “Bu aralar stüdyodan çıkmıyorum. 24 şarkılık bir albüm gelecek. İkiye böleceğim. 12 şarkıyı nisanda, 12 şarkıyı da temmuzda yayınlamayı planlıyoruz” dedi.

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#Gençlik Festivali#İstanbul#İstanbul Volkswagen Arena

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