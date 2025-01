O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti

Haberin Devamı

Beklenmedik erken ölümüyle herkesi yasa boğan bu oyuncu, rol aldığı Days of Our Lives adlı yapımla tanınan Francisco San Martin.

Dizide Dario Hernandez karakterini canlandıran 39 yaşındaki Martin'in cansız bedeni Los Angeles'taki evinde bulundu.

İşin daha da trajik yanı, yapılan ilk incelemelerin ardından oyuncunun kendi canına kıydığının ortaya çıkması. Bu acı bilgi de Los Angeles polisi tarafından resmi olarak duyuruldu.

AİLESİ VE HAYRANLARI YASA BOĞULDU

Francisco San Martin'in ölümü, Days of Our Lives adlı yapımda onunla birlikte rol alan arkadaşlarını da yasa boğdu.

Yapımda Martin'in kız kardeşini canlandıran Camilla Banus, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ne diyebilirim ki...Huzur içinde uyu arkadaşım... Seni çok, çok, çok seviyorum. Keşke sana daha fazla bunu söyleyebilseydim" satırlarına yer verdi.

Genç yaşta hayata veda eden oyuncunun bir hayranı da sosyal medya üzerinden Martin'in ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Bu zor zamanlarda kalplerinin onlarla birlikte olduğunu belirtti.

Francisco San Martin'in Days of Our Lives adlı dizideki rol arkadaşı Camilla Banus sosyal medya üzerinden genç oyuncunun ölüm haberinin ardından büyük üzüntüye kapıldığını ifade etti.

Francisco San Martin'i spor salonundan tanıdığını belirten başka birisi de acısını şu satırlarla ifade etti: "Çok ama çok acı. Şoke oldum.. Francisco'yu spor salonunda her gün görürdüm."

Bir başkası da "Francisco San Martin'in ölüm haberini duyduğum izin çok üzgünüm, Sadece 39 yaşındaydı... Televizyon dünyasına yaptığı katkılar asla unutulmayacak" diye yazdı.

Francisco San Martin, İspanya'da Marbella'da dünyaya geldi sonra da ABD'de Montana'da büyüdü.

KARİYERİNE KÜÇÜK YAŞTA TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLADI

Zaten oyunculuk kariyerine de orada başladı. İlk gençlik yıllarında ailesiyle birlikte İspanya'ya döndü. Orada bir süre modellik yaptı. Ardından yolu yine ABD'ye düştü.

Genç yaşta hayata veda eden Francisco San Martin'in kariyeri henüz çocukluk zağlarında tiyatro sahnesinde başladı. Kariyerinin en önemli yapımı olan Days of Our Lives için kamera karşısına geçmeden önce de bir süre modellik yaptı. Martin, 2010 ile 2011 arasında bu ünlü dizide rol aldı.

Ayrıca The Bold and the Beautiful adlı yapımda Mateo adlı bir kaleciye hayat verdi. Bunların yanı sıra Jane The Virgin adlı yapımda kamera karşısına geçti.

Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan The Candelabra adlı filmde de Michael Douglas ve Matt Damon ile birlikte rol aldı.