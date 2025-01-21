×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Francisco San Martin#Days Of Our Lives#Hollywood
O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 16:27

Televizyon dünyasından acı bir haber geldi... Rol aldığı ünlü diziyle hafızalara kazınan oyuncu, henüz 39 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun cansız bedeni, yaşadığı evde bulundu. Hem ailesi ve yakınları hem de onu sadece ekrandan tanıyanlar bu acı haberle kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

Haberin Devamı

Beklenmedik erken ölümüyle herkesi yasa boğan bu oyuncu, rol aldığı Days of Our Lives adlı yapımla tanınan Francisco San Martin.

Dizide Dario Hernandez karakterini canlandıran 39 yaşındaki Martin'in cansız bedeni Los Angeles'taki evinde bulundu.

İşin daha da trajik yanı, yapılan ilk incelemelerin ardından oyuncunun kendi canına kıydığının ortaya çıkması. Bu acı bilgi de Los Angeles polisi tarafından resmi olarak duyuruldu.

O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti

AİLESİ VE HAYRANLARI YASA BOĞULDU
Francisco San Martin'in ölümü, Days of Our Lives adlı yapımda onunla birlikte rol alan arkadaşlarını da yasa boğdu.

Yapımda Martin'in kız kardeşini canlandıran Camilla Banus, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Ne diyebilirim ki...Huzur içinde uyu arkadaşım... Seni çok, çok, çok seviyorum. Keşke sana daha fazla bunu söyleyebilseydim" satırlarına yer verdi.

Haberin Devamı

Genç yaşta hayata veda eden oyuncunun bir hayranı da sosyal medya üzerinden Martin'in ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Bu zor zamanlarda kalplerinin onlarla birlikte olduğunu belirtti.

O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti

Francisco San Martin'in Days of Our Lives adlı dizideki rol arkadaşı Camilla Banus sosyal medya üzerinden genç oyuncunun ölüm haberinin ardından büyük üzüntüye kapıldığını ifade etti.

O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti


SOSYAL MEDYADAN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI
Francisco San Martin'i spor salonundan tanıdığını belirten başka birisi de acısını şu satırlarla ifade etti: "Çok ama çok acı. Şoke oldum.. Francisco'yu spor salonunda her gün görürdüm."

Bir başkası da "Francisco San Martin'in ölüm haberini duyduğum izin çok üzgünüm, Sadece 39 yaşındaydı... Televizyon dünyasına yaptığı katkılar asla unutulmayacak" diye yazdı.

Haberin Devamı

Francisco San Martin, İspanya'da Marbella'da dünyaya geldi sonra da ABD'de Montana'da büyüdü.

Gözden KaçmasınÇocukluğundan beri kamera karşısında... Ünlü oyuncu demansa yakalandı... Mesleğe en acı vedaÇocukluğundan beri kamera karşısında... Ünlü oyuncu demansa yakalandı... Mesleğe en acı vedaHaberi görüntüle

O ışıl ışıl gülen gözleri sonsuza kadar kapandı... Ünlü dizi oyuncusu 39 yaşında hayata veda etti

KARİYERİNE KÜÇÜK YAŞTA TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLADI
Zaten oyunculuk kariyerine de orada başladı. İlk gençlik yıllarında ailesiyle birlikte İspanya'ya döndü. Orada bir süre modellik yaptı. Ardından yolu yine ABD'ye düştü.

Genç yaşta hayata veda eden Francisco San Martin'in kariyeri henüz çocukluk zağlarında tiyatro sahnesinde başladı. Kariyerinin en önemli yapımı olan Days of Our Lives için kamera karşısına geçmeden önce de bir süre modellik yaptı. Martin, 2010 ile 2011 arasında bu ünlü dizide rol aldı.

Haberin Devamı

Ayrıca The Bold and the Beautiful adlı yapımda Mateo adlı bir kaleciye hayat verdi. Bunların yanı sıra Jane The Virgin adlı yapımda kamera karşısına geçti.

Steven Soderbergh'in imzasını taşıyan The Candelabra adlı filmde de Michael Douglas ve Matt Damon ile birlikte rol aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Francisco San Martin#Days Of Our Lives#Hollywood

BAKMADAN GEÇME!