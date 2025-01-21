Çocukluğundan beri kamera karşısında... Ünlü oyuncu demansa yakalandı... Mesleğe en acı veda

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Önce Hollywod'un yıldızlarından Bruce Willis, sonra ABD'de bir dönem ekrana damgasını vuran ünlü sunucu Wendy Williams, Beach Boys müzik grubunun üyelerinden Brian Wilson derken kariyerine çocuk yaşta başlayan ve yarım asırdır kamera karşısında olan bir başka oyuncunun da aynı hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.

Çok izlenen dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan İngiliz oyuncu Pauline Quirke'nin kocası, 65 yaşındaki yıldızın demans nedeniyle bütün mesleki çalışmalarına veda ettiğini duyurdu.

KÖTÜ HABERİ KOCASI DUYURDU

Birds of a Feather, Emmerdale gibi çok izlenen yapımlarda rol alan Quirke'nin kocası Steve Sheen açıklamasında, oyuncuya ilk teşhisin 2021 yılında konulduğunu belirtti.

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Ünlü oyuncunun hastalığını ilk kez kamuoyuna duyuran açıklamada "Pauline Quirke'nin demans nedeniyle bütün profesyonel çalışmalarından çekildiğini büyük bir üzüntüyle duyurduğunu" belirtti.

Pauline'nin yıllar boyunca TV dünyasının yanı sıra yürüttüğü ya da yer aldığı yardım faaliyetleriyle de bir ilham kaynağı olduğunu hatırlattı Steve.

Sanata olan tutkusunun sonucu olarak kendi adını taşıyan Pauline Quirke Performans Sanatları Akadamesi'ni kurduğunu da hatırlatan Steve "Onun yeteneği ve kendini adamışlığı nice hayatların değişmesine neden oldu" diye yazdı.

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Birçok dizide kamera karşısına geçen Pauline Quirke, hafızalara en çok Birds of a Feather adlı yapımdaki Sharon Theodopolopodous karakteriyle yer etti.

Yarım sıra ulaşan kariyeri boyunca Pauline Quirke, birçok önemli ödüle aday gösterildi bunlardan bazılarını da koleksiyonuna kattı.

1996 yılından bu yana evli olan Pauline ve Steve'nin 30 yaşında Charlie adında bir oğlu bulunuyor. O da annesiyle aynı mesleği seçti ve oyuncu olarak kariyer yapmaya karar verdi. Hatta annesiyle birlikte Birds of a Feather'da kamera karşısına geçti.

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Pauline Quirke son olarak 2023 yılında halkın arasında görüldü. O yıl Prens William'ın elinden kraliyet nişanını aldı.

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ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ KAMERA KARŞISINDA

Demans nedeniyle kariyerine veda eden Quirke, 1959 yılında dünyaya geldi. Kariyerine 1959 yılında Dixon of Dock Green adlı yapımda çocuk oyuncu olarak başladı.

Erken dönem dizilerinden biri olan Jenny Can't Work Any Faster adlı yapımda otistik yeni yetme karakterine hayat verdi.

Quirke'nin demans nedeniyle kariyerine erken veda edecek olması onu yıllardır ekrandan izleyen seyirciyi de çok üzdü.

Bazıları onu çocuk yıldız olduğu dönemden bu yana takip ettiğini belirten izleyiciler başına gelen bu durumu "Bu ne korkunç bir hastalık... Umarız ailesiyle birlikte zaman geçirebilir" dilerek yorumladı.

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Bir sosyal medya kullanıcısı da "Ben onun dizilerini izleyerek büyüdüm. Pauline için en iyisini diliyorum" sözleriyle ünlü oyuncuya iyi dileklerini sundu.

Hem annesinin hem de babasının demansa yakalandığını ve bakımlarını kendisinin üstlendiğini belirten bir başka kullanıcı da "Bu çok acımasız bir hastalık. Demansa yakalanan anneme ve babama ben baktım. Ve hiç kolay değildi" diyerek kendi yaşadıklarını hatırladı.

Pauline Quirke ile Steve Sheen, 1996 yılından bu yana evli. Çiftin 30 yaşında Charlie adında bir oğlu bulunuyor.



Kocası Steve'in açıklamasına göre oyuncuya Kocası Steve'in açıklamasına göre oyuncuya demans teşhisi 2021 yılında konuldu.

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Birçok yapımda kamera karşısına geçen Quirke, en çok Birds of a Feather adlı yapımla hafızalara kazındı.