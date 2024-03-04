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İrem Derici: Benim bacılarım sevgilime asılmaz!

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#İrem Derici#Gökhan Fırat#Kıbrıs
İrem Derici: Benim bacılarım sevgilime asılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 09:15

İrem önceki akşam Kıbrıs Girne’deki Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

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Derici, kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişiyle beraber şarkılarını söyledi.

Sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarıyla da bir araya geldi. Derici, “Geçtiğimiz günlerde sevgiliniz Gökhan Fırat’a asılan bir izleyicinize tepki verdiniz. Ne söylemek istersiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Aman, benim her şey dilimde. O an espri olsun diye söyledim. Benim bacılarım sevgilime asılmaz.”

İrem Derici: Benim bacılarım sevgilime asılmaz

Sanatçı, işlerinin son dönemde çok iyi gittiğini belirtti: “Nazar değmesin işlerimiz çok güzel. Uzun tatiller yapmaya fırsatımız olmuyor. Yurtdışı sahnelerimiz sonrası bir veya iki gün o şehirde zaman geçiriyoruz. En son Fransa ve Hollanda konserlerimizde bunu yaptık. Şimdi ramazan geliyor. Kısa bir dinleme ile mola vereceğiz.”

 

 

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#İrem Derici#Gökhan Fırat#Kıbrıs

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