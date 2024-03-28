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İnci Taneleri’ne iki yeni isim

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 08:09

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi “İnci Taneleri” bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor.

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‘Reyyaz’ karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan Selim Erdoğan, ilk kez bu akşamki bölümde seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde Bekir Aksoy da ‘Cenk’ rolüyle konuk oyuncu olarak yer alacak.

Başarılı oyuncular Selim Erdoğan ile Bekir Aksoy’un hayat verdiği karakterlerin “İnci Taneleri”nin hikâyesini nasıl etkileyeceği merak konusu.

İnci Taneleri’ne iki yeni isim

Selim Erdoğan - Bekir Aksoy

Her oyuncuya nasip olmaz

“İnci Taneleri”nin Dilber’i Hazar Ergüçlü önceki gece Caddebostan’daki bir kültür merkezinden çıkarken görüntülendi.

Karşısında muhabirleri bulunca şaşıran oyuncu, “Siz bu yakaya da mı geliyorsunuz? Şoka girdim” dedi. Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç’le rol aldığı “Timsah Ateşi” oyununu sahnelediğini dile getiren Ergüçlü, “Dizi setinden çıkıp oyuna geldim. Harika geçti ama bitik haldeyim şu an” diye konuştu.

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İnci Taneleri’ne iki yeni isim


Hazar Ergüçlü, “İnci Taneleri”nin başarısı hakkında da şunları söyledi: “Harika bir proje. Dizinin iyi etkiler yaratması beni mutlu ediyor. Her oyuncuya nasip olmaz bu tarz işler.” (Sayit DURMAZ)

İnci Taneleri’ne iki yeni isim

Hazar Ergüçlü, “Arkadaşlarınız size ‘Dilber dansı yap’ diyor mu?” sorusu karşısında kahkahalara boğuldu.

 

 

 

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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

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