'İnci Taneleri' izleyiciyi ekrana kilitledi... Azem kızının izini buldu!

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Kanal D ekranında her perşembe akşamı yayınlanan İnci Taneleri’nde düğümler çözülüyor. Azem, Dilber’e (Hazar Ergüçlü) silahı nerden bulduğunu sordu. Dilber de Zahir’den kurtulmak için başka çaresi olmadığını söyledi ve Azem’den silahı geri istedi. Azem, Dilber’e “Senin çare dediğin bir adamı öldürmek, bir kadını ömür boyu hapse tıkmak ve bir çocuğu şu dünyanın ortasında yapayalnız bırakmak.” diyerek aradığı çözüm yolunun yanlış olduğunu söyledi. Azem’in bu sözlerine karşılık Dilber’in “Herkes ne yapmayacağımı söylüyor, sen de. Ama ne yapacağımı kimse söylemiyor.” sözleri izleyicilerin yüreğine dokundu.

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PİRAYE DUYDUKLARINA İNANAMADI!

Niyazi, gizlice çektiği Dilber'in görüntüleriyle gelerek Sibel'e Azem'in hayatında olan kadının pavyonda çalıştığını söyledi. Sibel’den Dilber'in pavyonda çalıştığını öğrenen Piraye duyduklarına inanamadı. Piraye şaşkınlığını, 'İnce ruhlu şairimiz bir pavyon kadınıyla beraber demek' sözleriyle ifade etti.

SIRAT OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Sırat, patronunun sevgilisiyle olan görüntülerin Azem’in eline nasıl ulaştığının peşine düştü. Berzan’ın videoyu Azem’e verdiğini bilmeyen Sırat, içlerinde bir hain olduğunu ve bu kişiyi bulması için Berzan’ı görevlendirdi. Berzan, videonun yayınlanması için Cihan’a mesaj attı. Ancak Cihan videodaki kadının başına bir şey gelsin istemedi. Cihan ve Necmi Berzan ile buluştu. Berzan, Sırat’ın büyük bir yangın planı olduğunu ve yanacaklar arasında herkesin olduğunu söyledi. Berzan Cihan’a “Senin peder bana reddedemeyeceğim bir teklif yaptı. Godfather’ın meşhur repliğidir. “Ona reddedemeyeceğim bir teklif yaptım.” repliğini söyleyerek meşhur Godftaher filmine selam çaktı.

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KAMURAN’DAN MÜZİK RESTİALİ

Pavyonda şarkı söylemesi için sanatçılarla görüşen Kamuran, kızları da yanına alarak, onların fikirlerini de sordu. Esat Kabaklı’nın “Dağlarına Kar Olayım” şarkısını söyleyen sanatçıyı çok fazla uzun hava türküler söylediği için beğenmeyen Kamuran sazı eline alıp, İbrahim Tatlıses’e ait olan “Bir Taş Attım Pencereye” türküsünü söyledi. Kamuran’ın şarkı performansı sosyal medyada çok konuşulurken izleyiciler tarafından da çok beğenildi.

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Dilber prova sonrası Kamuran'ın (Deniz Erdoğan) yanına gelerek adam öldürecek bir tanıdığı olup olmadığını sordu. Kamuran da Dilber’e eşiyle barışmasını ve ailecek oturmaları gerektiğini söyledi.

“YILDÖNÜMÜMÜZ KUTLU OLSUN AŞKIM”

Eşi Hande ile yaşadığı güzel günleri unutamayan Azem, tek başına bütün gece sokaklarda dolaştıktan sonra bir kafede oturdu ve küçük bir pasta ile evlilik yıl dönümlerini kutladı. Funda Arar’ın “Boşver” şarkısı eşliğinde gelen bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu.

AZEM KIZININ İZİNİ BULDU

Azem, yetiştirme yurdundan aldığı bilgiler sonrası Nehir'i evlat edinen Halil’in ailesinin evine geldi. Halil konuşmak istemeyince Azem tam geri dönüyordu ki Halil'in annesi kapıda belirerek onu içeri çağırdı. Nehir'in bir süre uyuşturucu tedavisi görmek zorunda kaldığını belirten yaşlı kadın uzun süredir ondan haber alamadıklarını söyledi.

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FİNALDE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İnci Taneleri final sahnesiyle izleyenleri bir kez daha ekrana kilitledi. Cihan ve Necmi Aleyna’yı video yayınlanmadan önce kaçması için uyarmak istediler ve Aleyna’nın evine gittiler. Aleyna akşam Reyyaz ile buluşacaklarını ve yıl dönümlerini kutlayacaklarını söyledi. Yemeğe giderken Aleyna’yı arkalarından takip eden Cihan ve Necmi’ye Berzan mesaj yolladı. Sırat’ın yemeğe gideceğini söyledi. Cihan ve Necmi’nin aklına Sırat’ın Reyyaz’ı öldüreceği fikri geldi. Sırat Reyyaz’ı öldürürse ortada bir sorun kalmayacaklarını bildikleri için takipte kaldılar. Sırat’ın yemeğe geldiğini gören Cihan ve Necmi plan yaparak Aleyna’yı bir şekilde oradan uzaklaştırdılar. Sırat mekana girip Reyyaz’ın olduğu masaya doğru yönlendi ve silahını çıkardı. Namluyu Reyyaz’a doğrultan Sırat’a son darbe Cihan’dan geldi.