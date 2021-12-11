Iman Elbani dizi ücretini bağışladı

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2016 yılında Murat Yıldırım ile evlenerek Türkiye’ye gelin gelen Fas’ın ünlü isimlerinden Iman Elbani, uzun bir aradan sonra setlere döndü. 2008 yılında güzellik kraliçesi seçilmesinin ardından eğitim için Londra’ya giden Elbani, sonrasında birçok projede oyuncu olarak yer almıştı.



MISIR PRENSESİ OLDU



Türkiye’de ilk kez kamera karşısına geçen Iman Elbani, eşi Murat Yıldırım’ın başrolünü Damla Sönmez’le paylaştığı “Aziz” dizisinin kadrosuna girdi. Dizide bir Mısır prensesini canlandıran Elbani, alkışlanacak bir harekete imza attı ve bölüm ücreti istemediğini belirterek tüm gelirin kimsesiz çocuklar adına bağışlanmasını istedi. Murat Yıldırım da bir paylaşım yaparak, misafir oyuncu olarak şimdilik iki bölümde görünecek olan eşine “Aramıza hoş geldin” derken, hayranlarından çok sayıda destek mesajı aldı.