Ilgaz ve Ceylin karşı karşıya! 'Kimin yaptığını biliyorsun'

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Babasının katilini, köşeye sıkıştıran Ilgaz silahını Cellat Kadir’in kafasına dayadı. Eren ve Ceylin, Ilgaz’ı sakinleştirmeye çalıştı. Cellat Kadir’i başından ve göğsünden vuran Ilgaz rüyadan uyandı.

Ceylin ‘sen doğru olanı yaptın Metin baba da böyle olmasını isterdi’ sözleriyle eşini sakinleştirdi. Ilgaz’ın bu zor günlerde en büyük destekçisi eşi Ceylin oldu.

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Yaptığı hatalar yüzünden iflas eden Osman ailesiyle birlikte Ilgaz’ların apartmanına taşındı. Eski hayatına dönen Aylin bu durumu kabullenmekte zorlandı.

ILGAZ'DAN KARDEŞİNE DESTEK

Defne ve abisi Ilgaz, babaları hakkında konuştu. Kardeşine destek olmaya çalışan Ilgaz, bir şekilde hayatlarına devam etmeleri gerektiğini ve kardeşine okula dönmesi gerektiğini söyledi.

Metin amirin vefatının ardından sıkıntılı günler geçiren ekip iş başı yapmaya başladı.

Eren Komiser 112 acile gelen bıçaklanma ihbarı üzerine olay yerine gitti.

CELLAT KADİR ADLİYEDE!

Adliyeye giden Ilgaz ve Defne, Cellat Kadir ile karşılaştı. Ilgaz’ın Kadir’i öldürmeyip adalete teslim ettiği ortaya çıktı. Defne abisine ‘Kadir’i öldürmediğin için pişman değil misin’ diye sordu. Ilgaz da ‘Hayır hiç değilim. Adalet kimsenin elinde oyuncak değildir’ sözleriyle karşılık verdi.

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ILGAZ GÖREVE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine giden Eren Komiser, tanıdık bir yüzle karşılaştı. Legus Operasyonu’nda kurtarılan Meltem’i görünce şaşıran Eren, olayın detaylarını annesinden öğrendi. Eşinin alkolik olduğunu söyleyen Lale, sabah kocasının cesedini yerde bulduğunu söyledi. Olay yerine giden Ilgaz, cinayetin detaylarını öğrendi. Ceylin’i arayan Ilgaz, cinayetle ilgili bilgi verdi. Karakola giden Ceylin ve Yekta ailenin avukatlığını üstlendi.

CEYLİN'DEN MELTEM'E DESTEK

Meltem’le görüşen ikili babası hakkında sorular sordu. Meltem babasını kimin öldürdüğünü bilmediğini söyledi. Meltem’in kafasındaki kanı fark eden Ceylin nasıl olduğunu sordu. Meltem de bilmediğini söyledi. Mendille kan lekesini temizleyen Ceylin, Ilgaz’a söylememesi için Yekta’yı uyardı.

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LALE EŞİNDEN DERT YANDI

İfadeye alınan Lale, eşinin herkes ile kavgalı olduğunu söyledi. Çocuklarına da şiddet uyguladığını anlatan Lale oğlu Cengiz’in madde bağımlısı olduğunu da söyledi.

Meltem ise altı yıldır baba evinden ayrı olduğunu ifade etti. Babasından şiddet gören Meltem bu bilgiyi Ilgaz’a söylemedi.

EFE SEVGİLİSİNDEN YARDIM İSTEDİ

Efe Savcı sevgilisi Tuğçe’yi yemeğe çağırdı. Anneannesi Nadide’nin itirafından sonra babasını görmeye karar veren Efe sevgilisinden yardım istedi.

'EVLEN BENİMLE LAÇİN'

Laçin’le zor dönemler geçiren Yekta artık aralarındaki küslüğün son bulmasını istedi ve Laçin’e evlilik telifinde bulundu.

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METİN'E VEDA - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Metin amirin kıyafetlerini dağıtmaya karar veren Merdan, torunlarına hatıra olarak saklamak istedikleri elbiseleri almalarını söyledi. Kaya Ailesi duygusal anlar yaşadı.

AYLİN'DEN KIZINA UYARI

Aylin ise kızı Parla’yı Çınar’dan uzak tutmak için aşkından vazgeçmesini istedi. Metin ile Osman’ın aynı olduğunu geleceği için doğru olanı yapması gerektiğini anlattı.

Osman evi yerleştirirken Aylin’in sakladığı para ve altınları buldu. Eşiyle tartışan Osman evi terk etti.

ÇINAR'I YIKAN MESAJ

Çınar babasından gelen son sesli mesajı dinledi. Babasının kendisine sitem ettiği konuşmayı duyan Çınar abisinin yanına gitti. ‘Neden bana yalan söyledin’ diye abisine kızan Çınar ağlayarak evi terk etti. Abi kardeşin tartışması duygusal anlara sahne oldu. Çınar’ın peşinden giden Parla onun nasıl olduğunu merak etti. Eski nişanlısına destek olmak isteyen Parla bu çabasında başarılı olamadı.

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EFE BABASIYLA YÜZLEŞEMEDİ

Cezaevine giden Efe Savcı babasıyla yüzleşmek istedi ama başarılı olamadı. Yaşadığı anları sevgilisi Tuğçe’ye anlatan Efe gözyaşlarına boğuldu.

CENGİZ'DEN KAN DONDURAN İFADE

Ölen şahsın oğlu Cengiz olay gecesini anlattı. Babası ve arkadaşı Sercan’ı kardeşinin odasında gördüğünü söyledi. Olaylara müdahale etmeyen abinin ifadesi kan dondurdu.

'KATİL KİM CEYLİN?'

Sorgu odasından çıkan Eren’i Ilgaz sakinleştirdi. Ceylin de Cengiz’in avukatlığını yapmayacağını eşine söyledi. ‘Katil olmadığını biliyorum zaten’ sözleri Ilgaz’ın dikkatini çekti. Ilgaz, Ceylin’e 'Kimin yaptığını biliyorsun. Katil kim?’ diye sordu.