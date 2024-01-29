Ilgaz katili buldu! 'Kimin yaptığını biliyorum ama senin sakladığın kişi değil'

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Ceylin, Ilgaz’a katilin kim olduğunu söylemedi. Ceylin ile Meltem’in bir araya geldiği sahne yayınlandı. Meltem babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ceylin, Yekta’ya katilin Meltem olduğunu açıkladı ve bunu saklamaları gerektiğini söyledi.

CEYLİN KATİLİN KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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‘Bu kız yıllarca şiddet gördü. İtildi kakıldı, babasının yaptıklarına maruz kaldı. Bu kızı korumalıyız’

Önce Ceylin’e karşı çıkan Yekta daha sonra destek kararı aldı. Olay gününü anlatan Cengiz, kardeşi Meltem’in Sercan’la kavga ettiğini duyduğunu babasının da öldüğünden haberi olmadığını söyledi.

TUĞÇE’DEN EFE’YE DESTEK

Cezaevine babasını görmeye giden Efe’ye Tuğçe destek oldu. Zor anlar yaşayan Efe toparlamakta güçlük çekti.

‘Dünya başıma yıkılıyor gibi oluyor, sonra elimi tutuyorsun. Dünyanın en ilginç hisleri uyanıyor içimde daha önce hiç tatmadığım.’

ÇINAR’IN YENİ HAYATI

Çınar ile kavga eden Parla, Ilgaz’ın yanına gitti. Çınar’ın çok kötü olduğunu söyleyen Parla, ‘Ne yapsam da geri getiremedim. Kaldı orada’ sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Olayı duyan Tuğçe de Çınar’la konuşmak için Ilgaz’dan izin istedi.

AYLİN, OSMAN’I AFFETMİYOR

Osman’ı affetmeyen Aylin eşine yüklenmeye devam etti. Osman’a iş bulması konusunda uyaran Aylin, sakinleşmekte zorlandı. Merdan dede Osman’ı taksi şoförü olarak işe aldırdı.

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CİNAYET GECESİ NELER OLDU?

Ekiplerden önce Meltem ve ailesinin evine giden Yekta ile Ceylin, sorguda yapmaları gerekenleri anlattı.

Olay yerine giden ekipler Meltem'e cinayet gecesi yaşananları anlattırdı.

"Babam ile o adam yanıma geldi. Sercan’ı ittim babam bana vurdu. Daha sonra ikisi de odadan çıktı. Ben uyumaya devam ettim, babamla o adam konuştu.

Annem sabah seslenince odaya girdim. Babamın başında ağlarken gördüm. Daha sonra ambulansı aradık."

Olay günü giydikleri kıyafetleri toplayan Ilgaz incelemeye alınmasını istedi.

ÇINAR YENİ ARKADAŞLAR EDİNDİ

Babasının ölümünden sonra tek başına kalan Çınar, sığınakta Kürşat ile tanıştı. Arkadaş olan ikili kayıplarından bahsedip dertleşti. Çınar’ı bir yardım evine götüren arkadaşı oradakilerle tanıştırdı. Yardıma muhtaç insanlara destek olmaya başlayan Çınar zor günleri iyilik yaparak aşmaya çalıştı.

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CEYLİN VE ILGAZ’IN NEŞELİ ANLARI!

Eşiyle baş başa kalan Ceylin, işi ve aşkı nasıl karıştırmadıkları üzerine konuşmalar yaptı. Ilgaz ise bu duruma karşı çıktı. Kendini hiç iyi hissetmediğini söyledi. Ceylin ise Ilgaz’ı öperek onu sakinleştirdi.

Çift kızları Mercan’ı pedagoga götürdü. Doktorla görüşen ikili kızlarının eskiye göre daha iyi olduğunu öğrendi.

Defne’nin yanına giden Ceylin onunla dertleşti. Babasıyla geçirdiği anları anlatan Defne gözyaşlarını tutamadı.

Ilgaz eşiyle birlikte kardeşi Çınar’ı aramak için yola çıktı. Çınar’ın odasına giren Ilgaz, babasına yazdığı mektubu buldu. Kardeşinin yazdıkları Ilgaz’ı çok etkiledi.

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Çınar ise Kürsat ve arkadaşlarına yaşadıklarını anlattı. Cellat Kadir’den bahseden Çınar onlardan da destek aldı. Abisinin Cellat Kadir’i öldürmediği için de öfkeli olduğunu ifade etti.

Savcı Efe, Ilgaz’a Cellat Kadir’in mahkemeye itirazda bulunduğunu söyledi.

"Savcım haberler biraz can sıkıcı. Kadir Adarlı'nın avukat ordusu mahkemeye her gün dilekçe yazıyor, itiraz. Tutukluluğun tekrar değerlendirilmesi için işte bir ton bahane. Kadir Adarlı da bütün suçlamaları reddediyor. Kara para akladığını, örgüt lideri olduğunu, bütün suçlamalarını... Metin amiri de ben öldürdüm, beni de kaçıran adamlar öldürdü. Bende mağdurum. Düşmanlarım tarafından kaçırıldım. Onlardan kaçarken de polise yakalandım diyor. Adamlarının da hiçbiri satmıyor, aralarında itirafçı yok. Biz de emri verdiğine dahir bir delil bulamadık."

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SERCAN’IN İFADESİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İhsan’ın arkadaşı Sercan yakalanıp sorguya alındı. Olay gecesini anlatan Sercan, "İhsan beni zorla Meltem'in odasına götürdü. Meltem istemeyince İhsan kızı tekme tokat dövdü. Ben de üstümü giyindim. Salona geçtim, İhsan’ı bıçaklanmış olarak gördüm ama kimin yaptığını görmedim. Sonra dışarı çıktım, cüzdanımı yerde buldum."

Sercan’ı dinleyen Ilgaz cinsel saldırı suçundan tutuklanmasını istedi. Sorgunun ardından Ilgaz aile üyelerini yeniden ifade almaya çağırdı.

Sercan’ın ifadesini Meltem ve annesine anlatan Ilgaz, Yekta’nın savunmasıyla çaresiz kaldı. Ceylin ile tartışan Ilgaz, mesleğine saygı göstermesini istedi.

Katili bulmakta kararlı olan Ilgaz, Eren’le birlikte dosyayı yeniden gözden geçirdi. Meltem ve annesi çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ILGAZ CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Tekrar Meltem ve ailesinin evine giden Ilgaz ile Eren Komiser, İhsan’ın oğlu Atilla'nın elinin sargılı olduğunu fark etti. Ilgaz pedagoğun söylediklerini hatırladı. ‘Çocuklar kendilerini suçlu hissettiklerinde o şeyden kendilerini mahrum bırakırlar’

Olay gecesi yaşananlar ekrana geldi. Atilla'nın masadan aldığı bıçakla babasını öldürdüğü anlar izleyiciyle paylaşıldı.

Ilgaz, Ceylin’e ‘Kimin yaptığını biliyorum ama senin sakladığın kişi değil’ sözleriyle olayı çözdüğünü söyledi.

MERDAN, CELLAT KADİR’İN KASASININ PEŞİNDE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Merdan Dede oğlunun katili Cellat Kadir’in sakladığı paraların peşine düştü. Cezaevine giden Merdan, Cellat Kadir ile yüzleşti. Kasasının yerini soran Merdan, Cellat Kadir’i kızı ve karısıyla tehdit edip parayı mağdur ettiği kızlar için kullanacağını ifade etti.