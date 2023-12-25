Ilgaz emirleri dinlemedi... Yargı'da nefes kesen operasyon!

Haberin Devamı

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın,Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Dizinin yeni bölümünde;

Gazeteci Yankı’yı ziyarete giden Ceylin olay yerindeki patlamayla şoke oldu. Patlamanın ardından bir çocuk Ceylin’in eline zarf tutuşturdu.



Zarfın içinde ‘sıra sana geliyor akıllı ol’ mesajı dikkat çekti. Olay yerine gelen Metin, Ceylin’i sakinleştirdi.

Haberin Devamı

MERDAN GERÇEKLERİN PEŞİNDE

Zehirli pizza kutusunu alıp Osman’ın yanına giden Merdan, gerçeklerin peşine düştü. Osman’ın yalan söylediğimi anlayan Merdan, olan biteni anlatmasını istedi.

Osman’ın ortağı Can Ayner için kayıp başvurusunda bulunan ablası Efe Savcı’ya gitti. Efe’yi ziyaret eden Tuğçe, Can’ın kaybolduğunu duydu.



Çınar’ı arayan Tuğçe, patronu hakkında bilgi aldı. Yekta’nın yanına giden Merdan gerçekleri öğrendi. Osman ve Çınar’a yardım etmek istediğini söyledi.

Ilgaz ve Eren, Seçil’in arkadaşı Sude’yi kurtarmak için gittiği evde Sude’nin cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekibi evde arama çalışmaları yaptı.

Tabloya saklanmış iki flaş bellek bulundu. Baş komiser Metin, Ilgaz’ı arayıp patlamanın olduğu yerde Ceylin’in de bulunduğu bilgisini verdi.

Haberin Devamı

Başsavcı Nadide, eski eşini cezaevi çıkışı karşılamaya gitti. Cellat Kadir de yengesi Nadide’ye eşlik etti. Cellat Kadir’in kardeşi, Nadide’yi görmeden oradan ayrıldı.

ILGAZ VE CEYLİN KAVGA ETTİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ceylin’e gelen mektubu gören Ilgaz, eşinden baktığı davayı bırakmasını istedi. Ceylin ise tepki gösterdi. Tartışma yaşayan ikili kızları Mercan hakkında da konuştu. Ilgaz, eşinden kızını gittiği her yere götürmemesini istedi.

YEKTA HER ŞEYİ ANLATTI

İş yerine giden Ceylin, Merdan ve Yekta’yı konuşurken gördü. Neler olduğunu merak eden Ceylin, Yekta’dan açıklama bekledi.

Her şeyi en başından anlatan Yekta, ‘Ne olduysa Mercan’ı bulmak için oldu’ sözleriyle yaşadıkları süreci tek tek anlattı. Duydukları karşısında şoke olan Ceylin, olanları Ilgaz’a anlatmak istedi. Yekta ise bir planı olduğunu kendisine süre vermesi gerektiğini söyledi. Yekta, Ceylin’e savcı değil artık avukat olduğunu hatırlattı.

Haberin Devamı

Osman ve Çınar’ın ceza almaması için çabalayan Merdan Dede eski bağlantılarıyla iletişime geçti. Merdan, Cellat Kadir’in Osman ve Çınar’ı hapse götürecek fotoğrafları almanın yolunu buldu.

Ilgaz kızı Mercan’ı almaya okula gitti. Aylin ile karşılaşan Ilgaz, Osman’ı sordu. Aylin de Osman’la aralarındaki sorunu anlatıp, ortağı Can’ın kaçtığını söyledi.

MERCAN, ANNE VE BABASINI BARIŞTIRDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ilgaz’dan Seçil hakkında bilgi almak isteyen Ceylin beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Ilgaz eşini dosya hakkında bilgilendirmek istemedi. İkili kavga ederken Mercan uyandı. Mercan anne ve babasını barıştırdı.

Haberin Devamı

İkili daha sonra romantik anlar yaşadı.

NECLA İTİRAFÇI OLDU

Seçil’i ve diğer kızları kötü yola düşüren Tankut, trafik çevirmesinde yakalandı.

Necla’yı da ifadeye çağıran Eren, anne-oğulu karşı karşıya getirdi. Köşeye sıkışan Necla, her şeyi anlatmaya karar verdi.

OSMAN VE ÇINAR İFADE VERMEYİ KABUL ETTİ

Cellat Kadir’in şantaj için kullandığı fotoğraflara ulaşan Merdan Dede, Osman ve Çınar’ın ceza almaması için büyük bir adım attı. Yekta ve Ceylin ile fotoğrafları paylaşan Merdan harekete geçmek için hazır olduklarını söyledi. Yekta, Osman ile Çınar’ı itirafçı olarak kullanmaya karar verdi.

Haberin Devamı

BAŞSAVCI NADİDE KÖŞEYE SIKIŞTI

Başsavcı Nadide’nin eşi ve Cellat Kadir, adliyeye geldi. Nadide ile konuşan ikili, eski günleri hatırlattı. Cellat Kadir, Nadide’den Seçil dosyası için yardım istedi. Seçil’in anlattıklarının hayal ürünü olduğunu söyleyen ikili dosyayı kapatmasını istedi. Köşeye sıkışan Nadide ne yapacağını bilemedi.

ILGAZ'IN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI

Yekta, Ceylin’le birlikte Osman ve Çınar’ı ifade vermeye götürdü. Karşısında kardeşini ve Osman’ı gören Ilgaz neler olup bittiğine anlam veremedi.

Alınan ifadelerin ardından ekip operasyon için hazırlıklara başladı. Sulh ceza mahkemesi operasyonu iptal etti. Nadide, Cellat Kadir ve eski eşinin istediğini yaptı Ilgaz’ı dosyadan aldı: ‘Dosyaya bundan sonra Efe Savcı tek başına devam edecek’

Olan bitene anlam veremeyen Ilgaz, Başsavcı Nadide’ye ‘neden’ diye sordu. Nadide de Ilgaz’a eşi Ceylin’in bu dosyanın neresinde olduğunu sorup, dosyadan bu yüzden aldığını söyledi.

HER ŞEYİ SENİN İÇİN YAPTIM

Osman’ın yaptıklarını öğrenen Aylin eşine dert yandı. Tüm olanlar için Osman’ı suçladı.

Parla ile baş başa kalan Çınar ise nişanlısından özür dileyip itirafta bulundu: ‘Her şeyi sana yetebilmek için yaptım. Sen o havalı arkadaşlarınla dolaşırken, kocaman hesaplara burun kıvırırken ben korktum. Sen artık bir papatyayla, sahilde çay ısmarlamakla mutlu olacak bir kız değilsin. Ben senin için her şeyi yaptım, aynı olalım, eş olalım olmuyorsak da yakın olalım istedim. Beni beğenmeni, ‘bu adam bana bakar’ demen için yaptım.”

Parla ise bunların önemi olmadığını söyleyip, nişan yüzüğünü Çınar’a geri verdi.

NADİDE AÇIĞA ÇIKTI

Cellat Kadir, Yekta’nın yanına gidip, tehditler savurup güvendiği birilerinin olduğunu söyledi. Yekta da hemen Cellat Kadir’in arkasındaki gücü araştırmaya başladı.

Edindiği bilgileri Ceylin ve Ilgaz’a anlatan Yekta, ‘Cellat Kadir, Nadide Başsavcı’nın eski eşinin üvey kardeşi’ dedi.

Operasyona hemen başlamaya karar veren ekip hazırlıkları tamamladı. Nadide’nin özel kalemi arayıp Başsavcı’yı bilgilendirdi. Duydukları karşısında panikleyen Nadide, operasyonun başlamaması için Efe Savcı’yı görevden almaya karar verdi.

Emniyet müdürüne giden Nadide, Ilgaz için gözaltı kararı aldırdı. Operasyona giden bütün polisleri de açığa alacağını söyledi.

Adliyede Ceylin ve Yekta’yı gören Başsavcı Nadide, Ilgaz’ın nerede olduğunu sordu. Ceylin’in cevabı ise ‘Operasyonda geç kaldınız’ oldu.

OPERASYON SAHNESİ BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Emniyet güçleri eş zamanlı baskınla Doktor Aykut Öngöreme’nin ve Cellat Kadir’in evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda Aykut Öngöreme yakalanırken Cellat Kadir’in evinde çatışma çıktı. İki memur yaralandı, bilgisine yer verildi.