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İlayda Çetinkaya'dan Amerika'da büyük başarı

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#İlayda Çetinkaya#Yönetmen#Amerika
İlayda Çetinkayadan Amerikada büyük başarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:34

EĞİTİMİNİ Amerika Chapman Üniversitesi’nde tamamlayan genç yönetmen İlayda Çetinkaya büyük bir başarıya imza attı.

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Çetinkaya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Skin’ adlı kısa film, Oscar ödüllerini organize eden Academy of Motion Pictures and Art (Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi) tarafından her yıl düzenlenen ‘Student Academy Awards’a layık görüldü.

2021 yılında American Film Institute’de Film ve Sinema Yapımcılığı üzerine master yapan Çetinkaya bu büyük ödülün kendisine yepyeni kapılar açtığını söyledi.

Çetinkaya; “Akademi’nin bize layık gördüğü bu büyük ödül gerçekten inanılmaz bir gurur oldu. Skin, dünya çapında prestijli birçok festivale kabul aldı” dedi.

 

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#İlayda Çetinkaya#Yönetmen#Amerika

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