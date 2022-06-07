İlayda Alişan: Karşılıksız ve saf severim

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KANAL D’nin ilk bölümüyle izleyiciden tam not alan dizisi “Seversin”in Asya’sı İlayda Alişan, Re Touch Mag dergisinin sorularını yanıtladı. Burak Yörük’le kamera karşısına geçen ünlü oyuncu partneriyle uyumunu şu sözlerle anlattı: “Burak benim zaten önceden de arkadaşımdı. İlk kez aynı projede buluştuk. Birlikte hem eğleniyor hem de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İkimizin de isteği projenin ve işimizin hakkını verebilmek. Projeyle birlikte eskisinden de yakın iki arkadaş olduk. Onunla çalıştığım için mutluyum.” Alişan, “Sevmenin baş faktörleri nelerdir, nasıl seversin sevdiğini?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Karşılıksız ve saf severim sanırım. Sevginin masum halini seviyorum. Kirletilmemiş, kirlenmemiş olanını. Sevmek güzel şey. Güzel sevmeyi bilmek ise aslında çok kolay fakat zor bulunan bir şey.”

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SEVGİ, AŞKA NAZARAN DAHA AZ YARALIYOR



Oyuncu, yaşı ilerledikçe ‘aşk’tan çok ‘sevgi’ aradığını da sözlerine ekledi: “Aşk çok yaşanılası bir duygu. Ama büyüdükçe sevgiyi arıyor oldum ben. İkisi birbirini tamamladığında çok daha büyük bir şey çıkıyor ortaya. Ama ona da zor rastlanıyor. İkili ilişkilerde bazen çok severken aşkı yakalayamıyorsun, bazen de çok âşıkken ondan nefret ediyorsun. Sevgi, insanı aşka nazaran daha az yaralıyor. O yüzden sevgi diyeceğim.”



Kendisinde beğenmediği özellikleri de sayan İlayda Alişan, “Sabırsızlık. Bazen ufacık seyleri kafaya takmak, bazen de en büyük şeyleri umursamamak çelişkisi” dedi. Oyuncu, “En önemli kişilik özelliğin sana göre nedir, mücadele etmeyi sever misin, yoksa durur bekler misin?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Durup bir şeylerin ayağıma gelmesini beklemedim hiç. Hayatım ve sevdiklerim için çabaladım küçüklüğümden beri. En önemli kişilik özelliği bana kalırsa nezaketli, adaletli ve saygılı olmaktır.”

ÜNLÜ OLMAK ZOR AMA KEYİFLİ

İlayda Alişan, “Ünlü olmak sana neler kattı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Hiç ünlü olmak ya da ünsüz olmak nitelikleri ile değerlendirmedim durumu. Ben sadece işimi yapmak niyetindeyim ama göz önünde olmak bazen zorlaşabiliyor. Sonuçta kitlelere hitap ediyorsunuz. Bu yüzden zor ama keyifli yanları da var, hiç tanımadığın insanların oralarda bir yerlerde seni seviyor olması gibi.”