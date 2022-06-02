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Seversin, yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı…

#Seversin#İlayda Alişan#Burak Yörük

Kanal D’nin, yapımcılığını Kanal D İç Yapımlar’ın üstlendiği dizisi “Seversin” 1 Haziran Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi.

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İlayda Alişan’ın Asya, Burak Yörük’ün de oyuncu Tolga Tuna karakterine hayat verdiği, senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturduğu dizi yayınlanan ilk bölümü ile izleyicinin büyük beğenisini kazandı.

Eğlenceli hikayesi ve düşmeyen temposu ile yaz ekranına iddialı bir giriş yapan Seversin, sosyal medyada da oldukça konuşuldu. Bölüm boyunca çok konuşulanlar arasında yer alan dizi kullanıcılardan olumlu yorumlar aldı.

Seversin’in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Yiğit Dikmen, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

Seversin yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de...

 

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#Seversin#İlayda Alişan#Burak Yörük

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