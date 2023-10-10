İki kardeşin öyküsü

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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın birlikte rol aldığı, biri kentli ve eğitimli bir senarist, diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme hikâyesini konu alan “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” önceki gece Zorlu PSM’de sahnelendi.



Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in de rol aldığı, Mert Öner’in yönettiği, Sam Shepard’ın “True West” eserine günümüzden bakan tek perdelik oyun beğeni topladı.



Oyunu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Hafsa-nur Sancakturan, Alina Boz, Umut Evirgen, Canan Ergüder, Hande Doğandemir, Ekin Koç, Seçkin Özdemir, Nihal Yalçın, Ayşenil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Tuvana Türkay, Defne Kayalar, Necati Ateş, Fatih Artman, Tuğrul Tülek, Nail Gönenli, Duygu Sarışın gibi çok sayıda ünlü isim vardı.



“Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de de Fişekhane’de (Matine Suare) izleyiciyle buluşacak.

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Geceye Umut Evirgen’le katılan Alina Boz, sevgilisiyle zaman geçirmek için proje tekliflerini reddettiği iddiasına yanıt verdi: “Bu doğru değil. Şimdilerde üniversitemi bitirmeye çalışıyorum ve doğru projeyi bekliyorum. Proje kabul etmemiş olmamın sebebi, uygun olmamasıdır.”

Yanıt yok



Oyun öncesi muhabirlere poz veren Tuvana Türkay, İzzet Antebi’yle biten ilişkisi hakkındaki soruları duyunca “Görüşürüz” diyerek uzaklaştı.

Galaya katılan Burcu Biricik, “Hayatımı yavaşlattığım bir dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum” dedi.

Hande Doğandemir “Biz de yakında tiyatro oyunumuza başlayacağız, bekliyoruz heyecanla” diye konuştu.Davetliler arasında Canan Ergüder de vardı.