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İki kardeşin öyküsü

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#Buğra Gülsoy#Serhat Teoman#Cırcır Böcekleri İtler Ve Biz
İki kardeşin öyküsü
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 09:25

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın iki kardeşi canlandırdığı “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” oyunu önceki akşam Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu. Galaya çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman’ın birlikte rol aldığı, biri kentli ve eğitimli bir senarist, diğeri ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız olan iki kardeşin birbirlerini keşfetme hikâyesini konu alan “Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” önceki gece Zorlu PSM’de sahnelendi.

Burak Sarımola ve Ayşe Lebriz Berkem’in de rol aldığı, Mert Öner’in yönettiği, Sam Shepard’ın “True West” eserine günümüzden bakan tek perdelik oyun beğeni topladı.

Oyunu izlemeye gelenler arasında Burcu Biricik, Hafsa-nur Sancakturan, Alina Boz, Umut Evirgen, Canan Ergüder, Hande Doğandemir, Ekin Koç, Seçkin Özdemir, Nihal Yalçın, Ayşenil Şamlıoğlu, Hatice Aslan, Tuvana Türkay, Defne Kayalar, Necati Ateş, Fatih Artman, Tuğrul Tülek, Nail Gönenli, Duygu Sarışın gibi çok sayıda ünlü isim vardı.

“Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz” 14 Ekim’de CKM’de ve 21 Ekim’de de Fişekhane’de (Matine Suare) izleyiciyle buluşacak.

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İki kardeşin öyküsü


Sebebi Umut değil

Geceye Umut Evirgen’le katılan Alina Boz, sevgilisiyle zaman geçirmek için proje tekliflerini reddettiği iddiasına yanıt verdi: “Bu doğru değil. Şimdilerde üniversitemi bitirmeye çalışıyorum ve doğru projeyi bekliyorum. Proje kabul etmemiş olmamın sebebi, uygun olmamasıdır.”

İki kardeşin öyküsü

Yanıt yok

Oyun öncesi muhabirlere poz veren Tuvana Türkay, İzzet Antebi’yle biten ilişkisi hakkındaki soruları duyunca “Görüşürüz” diyerek uzaklaştı.

Galaya katılan Burcu Biricik, “Hayatımı yavaşlattığım bir dönemdeyim. Dinleniyorum ve senaryo okuyorum” dedi.

İki kardeşin öyküsü

Hande Doğandemir “Biz de yakında tiyatro oyunumuza başlayacağız, bekliyoruz heyecanla” diye konuştu.
İki kardeşin öyküsü

Davetliler arasında Canan Ergüder de vardı.
İki kardeşin öyküsü

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#Buğra Gülsoy#Serhat Teoman#Cırcır Böcekleri İtler Ve Biz

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