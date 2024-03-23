'İki Gözüm Ahmet: Sürgün'ün fragmanı yayınlandı

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Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Nakkaş’ın rol aldığı filmin fragmanı da yayınlandı. Yapım, Türkiye’nin yakın tarihini de gözler önüne serecek.

Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediye başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu için hapse girişi öncesi Yedikule’deki Cumhuriyet kutlamaları töreninde kendisini yalnız bırakmayan Ahmet Kaya ile yaşadığı an.

Filmde ayrıca Ahmet Kaya’nın sürgüne gitmesine neden olan olayların yaşandığı Magazin Gazetecileri Derneği ödül gecesine de yer veriliyor.