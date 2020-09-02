İki farklı aile, iki farklı hayat

Genel hikâyesini Elif Usman’ın yazdığı, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özüduru’nun yaptığı, yapımcılığını ise Karga Seven Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın üstlendiği “Yeni Hayat”, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük merak uyandırdı. Dizi, birbirinden çok farklı hayatlar süren Şahin ve Karatan ailelerinin yollarının kesişmesiyle yaşanan olayları ekrana taşıyacak. Serkan Çayoğlu eski bir bordo bereli olan Adem Şahin, Nilperi Şahinkaya onun eşi Nevin, küçük oyuncu Nisa Sofiya Aksongur da çiftin kızları Ece rolünde seyirci karşısına çıkacak. Tayanç Ayaydın’ın zengin işadamı Timur Karatan’a hayat verdiği dizide işadamının eşi Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk, ilk evliliğinden olan kızı Gökçe’yi de İpek Filiz Yazıcı canlandırıyor. “Yeni Hayat”ın ilk bölümü, yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de ekrana gelecek.



‘Yeni Hayat’ korumalığını yaptığı kadına âşık olan eski özel harekatçının imkânsız aşkını konu alıyor.







