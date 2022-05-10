İclal Aydın: Dizi yapacaktım romana çevirdim

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Kendi romanından uyarlanan “Üç Kız Kardeş” dizisinde ‘Nesrin’ karakterini canlandıran İclal Aydın, Magazin İzmir dergisine röportaj verdi. Ünlü oyuncu, “Romanı yazarken bir gün ekranlara uyarlanacağını düşünüyor muydunuz?” sorusuna “En başında bir dizi taslağıydı zaten. Sonra televizyondan vazgeçip o taslağı romana çevirdim” diye yanıt verdi.

NESRİN’E KOLAY ADAPTE OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM

Aydın, rolüyle ilgili de bir itirafta bulundu. Sanatçı, “Yazdığınız satırlarda ‘Nesrin’le kendinizi özdeşleştirdiğiniz oluyor muydu? Kitabınızda yer alan bir karakteri canlandırmak size neler hissettiriyor?” sorusu üzerine şöyle konuştu: “Hiçbir zaman olmadı. Kendi içimde oynayarak yazarım. Her bir karakteri bu yüzden çok severim ama benimsemem. Bana ait kimlikler olmazlar. Bu yüzden bazılarını biraz daha çok severim. Mesela ‘Unutursun’ romanındaki Gavras Bey, ‘Söylenmemiş Sözler’deki Nona benim için ayrıcalıklı karakterlerdir. Nesrin’i oynamaya pek kolay adapte olduğumu söyleyemem. Ama alıştım şimdilerde.”

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İLK AŞKIM İLK SAVAŞIM

Geçmişte Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü yarıda bırakarak Berlin’e giden İclal Aydın o yılları anlattı: “Tiyatro ilk aşkım. Uğruna büyük mücadele verdiğim ilk savaşım. Doğu Bloku ülkelerinin yıkıldığı dönemde Avrupa’da olmak avantajdı. Çok mutlu değildim ama çok şey öğreniyordum. 1996’da bir sinema teklifi için döndüm. Rolü alamadım ama bir gün bir şey olacağına dair büyük inanç vardı kalbimde. Haklıymış genç kalbimdeki o içses.”

HUZURUN YOLLARI

İclal Aydın “kendini rahatlatma rutinlerini” de açıkladı: “Kendi kendime vakit geçirmek çok iyi geliyor bana. İnsanlardan uzak durarak enerji topluyorum. Sabah erken saatte yapılan yürüyüşlerle huzur, çok sevdiklerime yemek yaparak neşe buluyorum. Erken yatmak ve erken kalkmak da bir başka huzur yolu.”