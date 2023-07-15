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İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhava'yı ayağa kaldırdı

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#İbrahim Tatlıses#Demirören Medya Grubu#Poll Production By Polat Yağcı
İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhavayı ayağa kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 15:54

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, müziğin dev ismi İbrahim Tatlıses’i ağırladı.

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Kuruçeşme seyircisiyle bu sezon ikinci kez buluşan imparator yine geleneği bozmadı. Boğaz'ın muhteşem atmosferinde kalabalık orkestrası ve hitleriyle mekanı bir kez daha hınca hınç doldurdu.

İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhavayı ayağa kaldırdı

ARALIKSIZ MÜZİK ZİYAFETİYLE GECEYE DAMGASINI VURDU

“DOPİNGİM SEVENLERİM”

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden imparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde bir kez daha müzikseverlerin kulaklarının pasını sildi.

İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhavayı ayağa kaldırdı

Her konserinde bilet satışlarıyla rekor kıran Tatlıses’i konserin başlangıcında binlerce müziksever büyük bir coşkuyla alkışlarla karşıladı. Hayranlarını “Buraya gelerek beni çok mutlu ettiniz. En büyük morali siz veriyorsunuz ve hiçbir doktorun yapamadığını yapıyorsunuz. Dopingim sevenlerim.” sözleriyle selamlayan Tatlıses’i bu özel gecede yurtdışından gelen hayranları da yalnız bırakmadı.

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İbrahim Tatlıses Kuruçeşme Açıkhavayı ayağa kaldırdı

Usta sanatçı konserini ‘Sevda Yüklü Kervanlar’ şarkısıyla başlatırken gece boyunca ‘Caney Caney’, ‘Haydi Söyle’, ‘Aramam’ ‘Mavi Mavi’ gibi klasikleri hep bir ağızdan söylendi. Müziğin dev ismi, kimi zaman muhteşem slowlarıyla duygulandırdı kimi zamanda hareketli türküleriyle dinleyicilerini ayağa kaldırdı. Yerinde duramayan İbrahim Tatlıses hayranları, halay çekerek dakikalarca dans etti. Coşkunun doruklara çıktığı gecede imparator, müzik şölenin yanı sıra samimi sohbetiyle ortamı renklendirdi. Sahneden alkışlarla ayrılan İbrahim Tatlıses, aralıksız canlı performansıyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi dinleyicilerini mest etti.

 

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#İbrahim Tatlıses#Demirören Medya Grubu#Poll Production By Polat Yağcı

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