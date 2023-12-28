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İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir arada

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Perihan Savaş#Melek Zübeyde
İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir arada
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 10:43

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir araya geldi. Melek Zübeyde anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Türkücü İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, 1979 yılında aşk yaşamış çiftin birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızları olmuştu.

1980'li yıllarda anlaşamayan çift yollarını ayırmıştı.

Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi atlatmıştı.

Uzun süre bir araya gelemeyen ikili 2016 yılında torunlarının sünnet düğününde buluşmuştu.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir arada

Eski günleri bir kenara koyan ikili yine Melek Zübeyde için bir araya geldi.

Melek Zübeyde de sosyal medya hesabından anne ve babasının bu fotoğrafını yayınladı.

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir arada

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#İbrahim Tatlıses#Perihan Savaş#Melek Zübeyde

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