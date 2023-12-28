İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir arada

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Türkücü İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş, 1979 yılında aşk yaşamış çiftin birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızları olmuştu.

1980'li yıllarda anlaşamayan çift yollarını ayırmıştı.

Perihan Savaş o dönem şiddet görmüş, bebeğine hamileyken aldatılmış ve bunu öğrendiğinde üzüntüden bebeğini düşürme tehlikesi atlatmıştı.

Uzun süre bir araya gelemeyen ikili 2016 yılında torunlarının sünnet düğününde buluşmuştu.

Eski günleri bir kenara koyan ikili yine Melek Zübeyde için bir araya geldi.

Melek Zübeyde de sosyal medya hesabından anne ve babasının bu fotoğrafını yayınladı.