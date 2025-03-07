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İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem oğlu Ferda'nın peşine düştü... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İNCİ TANELERİ 35. BÖLÜM FULL HD İZLEME EKRANI | İnci Taneleri son bölümde Azem oğlu Ferdanın peşine düştü... İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 02:40

İnci Taneleri 35. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği ‘İnci Taneleri’ dizisi Kanal D ekranlarında 6 Mart Perşembe akşamı seyirci karşısına çıktı. Cenk ile yakınlaşan Piraye, yaşadıklarından sonra kendini suçlu hissederken, Zahir Dilber'den boşanmaya karar verdiğini açıkladı. Dizinin final sahnesinde ise Candan ile konuştuktan sonra Ferda ile görüşmeye karar veren Azem oğlunun bulunduğu adrese gitti. Azem geçmişiyle yüzle konusunda büyük tedirginlik yaşadı. Tüm bunların ardından İnci Taneleri 35. son bölüm full HD izleme ekranı yayınlandı. İşte, İnci Taneleri 35. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili bilgiler.

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İnci Taneleri son bölüm tek parça izleme ekranı yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin 6 Mart tarihli son bölümünde Azem hiç görmediği oğlunun peşine düşerek geçmişiyle yüzleşmeye karar verdi. Nehir, kardeşi Özgür ile buluşup annelerinin katili hakkında konuştu. Suçlunun annelerini iten çocuğun değil onu oraya getiren kişinin olduğunu söyledi. Heyecan dolu bölümün ardından gözler İnci Taneleri 36. bölüm fragmanına çevirdi. İşte, İnci Taneleri 35. bölüm full HD kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir ile Cihan annelerinin ölümüne sebep olan ‘kardeşleri’ ile yüzleşmeden hayatlarına devam edemezler. Bu konuda Nergis’ten yardım isterler. Nergis bu sayede Azem’i ilk defa tüm ailesiyle aynı masaya oturtur. Azem, Cihan ve Nehir’e bir söz verir söz konusu çocukla önce kendisi yüzleşecektir.

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Günlük hayatın karmaşası akarken Cihan ve Nehir’in ilişkileri bozulmuş, Piraye kafa karışıklığı son bulsun diye sonunda bir tercih yapmış, Dilber ise uzun zamandır beklediği müjdeye kavuşmuştur. Azem ise ısrarla aradığı adrese sonunda ulaşır. Geçmişin en karanlık kapısını aralarken başka bir bilinmeze de girmeye hazırlanıyordur.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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