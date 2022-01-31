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Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'le olan anısını anlattı: Hayranlıktan ağladım

#Fatma Girik#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Hülya Koçyiğit, Fatma Girikle olan anısını anlattı: Hayranlıktan ağladım

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programının yeni bölümünü, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren yakın dostu Fatma Girik’e ayırdı.

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Programa sinema tarihçisi Burçak Evren, sinema yazarı Alin Taşçıyan, Girik’in menajeri Bircan Usallı Silan konuk oldu.

Yayına “Sinemamızın çınarı, canım arkadaşım Fatma Girik’i kaybettik. Acımız çok büyük” diyerek başlayan Koçyiğit, sanatçıyla ilgili bir anısını paylaştı:

“Memduh’la (Ün) yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor. Ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum.”

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