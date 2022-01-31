Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'le olan anısını anlattı: Hayranlıktan ağladım

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Programa sinema tarihçisi Burçak Evren, sinema yazarı Alin Taşçıyan, Girik’in menajeri Bircan Usallı Silan konuk oldu.

Yayına “Sinemamızın çınarı, canım arkadaşım Fatma Girik’i kaybettik. Acımız çok büyük” diyerek başlayan Koçyiğit, sanatçıyla ilgili bir anısını paylaştı:

“Memduh’la (Ün) yaptıkları bir film vardı. Bir sahne için saçlarını kazıtması gerekiyor. Beni aradı, ‘Yarın böyle bir sahne var, gelsene’ dedi. Koşa koşa gittim. Bir yandan o güzelim uzun, simsiyah saçlar kazınıyor, bir yandan gözünden yaşlar akıyor. Ben tutamıyorum kendimi, ağlıyorum. O ağlıyor. Ama o rolü için ağlıyor, ben hayranlıktan ağlıyorum.”