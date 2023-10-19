Hülya Avşar: Belediye başkanlığına hazır değilim

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 44 yıl boyunca kentin spor yaşamına katkı sunan Ali Hikmet Paşa Tesisleri’ni 3 yıl süren çalışmaların ardından tam donanımlı spor ve sağlıklı yaşam kompleksine dönüştürdü. 127 bin metrekarelik alanıyla bölgenin en büyük spor ve yaşam kompleksi olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi, önceki gün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Gençlik, Spor İl Müdürü Adem Özalp, ünlü sanatçı Hülya Avşar ve sporcuların yanı sıra belediye başkanları, spor kulüpleri temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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İLK TENİS MAÇINI BAŞKAN’LA YAPTI



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılış töreninin ardından davetlilerle kompleksi gezdi. Yılmaz, açık tenis kortunda ilk tenis maçını Hülya Avşar’la yaptı. Avşar’a teşekkür eden Yılmaz, “Balıkesir’e kattıklarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bu güzel günde de bizi yalnız bırakmadınız” dedi. Avşar “Tenis oynamayan biri için başarılı atışlar yaptınız. Kortlar çok sağlıklı görünüyor. Balıkesir’e muhteşem bir tesis kazandırılmış” diye karşılık verdi. Avşar, isminin Ayvalık Belediye Başkanı adaylığı için geçtiğinin belirtilmesi üzerine adaylığa hazır olmadığını dile getirdi. Sanatçı, “Başkan olsam sahile restoranlar yaparım. Spor alanları yapar, bakım ve temizlik konularında vatandaşları uyarıcı pankart asarım” ifadelerini kullandı.



