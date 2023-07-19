Dönence'de duygusal anlar.... Gece ve Özgür el ele!

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Başrollerinde Sümeyye Aydoğan (Gece) ve Caner Topçu’nun (Özgür) yer aldığı, kadrosunda Emre Kınay (Cem), Atakan Hoşgören (Miro), Didem İnselel (Verda), Ogün Kaptanoğlu (Harun), Ülkü Hilal Çiftçi (Gülce), Doğan Karakaş (Rüzgar), Nazlı Çetin (Sera) gibi başarılı isimleri buluşturan, Kanal D'nin yeni dizisi 'Dönence' nefes kesen üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

'Dönence'nin yeni bölümünde; Miro ve Özgür kavga ederken jandarma ekipleri geldi.

‘Emir Yılmaz’ı arıyoruz’ diyen ekipler Emir’i tanık olarak dinlemek için ifadeye çağırdı.

Abisi Özgür’ü kavga ederken gören Rüzgar krize girdi.

Özgür de kavga ettiği için kardeşinden özür diledi.

Bir daha kavga etmeyeceğim söz

EMİR, ÖZGÜR'DEN ÖZÜR DİLEDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kavga sonrası yaralanan Özgür’e Gece yardımcı olmak istedi. ‘Neden kavga ettiniz’ diye soran Gece’ye Özgür ‘Sevgilin kavga arıyor’ sözleriyle karşılık verdi.

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Gece, Özgür’ün başındaki yaraya ilk müdahaleyi yaptı. Özgür ise Gece’ye olan ilgisini fark etti.

Kazada tek görgü tanığı olan Emir jandarma ekiplerine yeniden ifade verdi.

CEM, ALİCAN'IN PEŞİNDE!

Cem kızı Gülce’nin sevgilisi Alican’ın peşine düştü.

Alican’la konuşmak isteyen Cem ‘Biraz önce telefonda konuştuk, belediyeden aradım’ sözleriyle Alican’a yaklaşmaya çalışınca beklemediği bir tepki aldı.

Alican hızla olay yerinden kaçarken, Cem ensesinde hissettiği ağrıyla sendeledi.

Sonunda Alican’ı yakalayan Cem kızına kötü niyetle yaklaşıp yaklaşmadığını sordu.

GECE VE EMİR KAVGA ETTİ

Gece, ifade veren Emir’in yanına gidip sevgilisine neden kavga ettiğini sordu. Emir ise kendisini ‘Ben olmasaydım o kız orada ölmüştü’ sözleriyle tepki gösterdi. Emir ve Gece’nin kavgasına Özgür de şahit oldu.

Alican, Gülce’nin kaybolduğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Cem ise Alican’ı tanımak istediğini ama kızına zarar verirse dünyayı yakacağını söyledi.

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Alican, Gülce ile arkadaşlık etmek istediğini aralarında başka bir şey olmadığını söyledi.

Cem ve Alican konuşurken Verda aradı. ‘Gülce ile tanışıp arkadaş olmak istiyorsan ailenle konuşup bize gelmenizi istiyorum’ dedi. Alican da teklifi kabul etti.

Emir ve Gece’nin kavgasına şahit olan Özgür, Sera’ya ‘Gece’ye hep böyle mi davranıyor’ diye sordu. Sera ise ‘İstedikleri olmayınca’ cevabını verdi.

Alican ile konuşan Cem eve geri döndü. Verda eşine nerede olduğunu sordu. Alican’ı arayıp eve davet ettiğini eşine söyleyen Verda beklemekten yorulduğunu belirtti. Konuşmalara şahit olan Gülce ‘Alican buraya mı gelecek’ diye sordu. Cem de ‘Telefonunu bulursa gelecek’ cevabını verdi.

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SENİN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM

Gece ve Emir yol boyu kavga etti. Sevgilisini kıskandığını belirten Emir, ‘Senin için her şeyi yaparım, buradan gitmeyerek kendimi nasıl bir riske atıyorum haberin yok’ sözleriyle tepki gösterdi.

Gece ‘nasıl’ diye sorunca Emir’in cevabı ‘babam şirketin başına geçmemi istiyor’ oldu.

ALİCAN, GÜLCE GİBİ DEĞİL!

Cem eşi Verda’yla Alican’ı davet ettiği için tartışma yaşadı. Bu görüşmeyi doğru bulmadığını söyleyen Cem, ‘Alican anormal değil Gülce gibi değil’ sözleriyle eşine tepki gösterdi.

Alican ise Gülce’yi arayıp ‘annen aradı beni, tanışmamızı istiyor’ dedi. Gülce de Alican’ı eve davet etti.



Cem’den korkan Alican, Gülcen’den babası hakkında bilgi aldı ve konuşmalarının gizli kalmasını istedi.

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EMİR'İN PANİK ANLARI

Sevgilisi Gece ile arasını düzelten Emir otomobiliyle ışıkta beklerken motosikletini gördü. Gece’ye motosikletinin kazadan önce çalındığın söyleyen Emir, yalanı ortaya çıkmasın diye kırmızı ışıkta geçti.

Gece, sevgilisinin bu hareketine büyük tepki gösterdi. ‘Ben sana Özgür’den bahsederken yine çıldırdın’ deyip arabadan inmek istedi. Gece, Emir'e ‘bir süre görüşmeyelim’ çıkışında bulundu.

Annesi eve çağırınca hemen kardeşinin yanına giden Gece, Gülce’nin ‘Alican bize gelecek’ sözleriyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Cem ise eşi Verda’yı bu görüşmenin olmaması için ikna etmeye çalıştı. Verda da ‘Gülce’nin erkek arkadaşı olsun istiyorum’ sözleriyle kızına destek olmak istedi. Kızının geleceğini düşünen Verda eşini ikna etmeyi başardı.

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KARDEŞİNİ ALİCAN'DAN UZAK TUT

Kızlarını sörf kulübüne bırakan Cem, Gece ile konuşmak istedi. Baş başa konuşan baba kız Gülce hakkında fikir alışverişinde bulundu. Cem kızı Gece’den kardeşine Alican’ı unutturmasını istedi.

Sörf kulübünde Özgür ile karşılaşan Gece denize açılamayacaklarını öğrendi. Özgür de bugünü sosyal ilişkiler günü olarak ilan etti.

Özgür’ün bu davranışı Gece’nin hoşuna gitti. Özgür de kardeşi sayesinde hayata bu kadar olumlu baktığını söyledi.

Özgür, Gece’den sosyal ilişkiler gününde kendisine yardım etmesini istedi. Gece de teklifi kabul etti.

Birlikte Foça’yı gezen ekip restorana gidip yemek yedi. Özgür ve Gece yaşananlardan sonra daha çok zaman geçirmeye başladı.

Emir ise çalınan motorunun peşine düştü. Bir aile yakınından yardım isteyen Emir, olayın gizlice çözülmesi gerektiğini söyledi.

EMİR'İ TERK ET!

Gece arkadaşına, sevgilisi Emir ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Kırmızı ışıkta geçtiğini Sera’ya söyleyen Gece, ‘Emir’i terk et’ karşılığını aldı.

Rüzgar topladığı taşları Gülce’ye hediye etti. Gülce ise Rüzgar’ın hediyesini kabul edip ‘bu son olsun’ diye uyarıda bulundu.

Sera ve Gece’nin konuşmalarına şahit olan Özgür sessiz kaldı. Gece, sevgilisinin kötü biri olmadığını söyledi:

Miro şiddete eğilimli birisi değil sadece son zamanlarda kötü şeyler yaşadı

Özgür ise ‘sevgi anlayışımız biraz farklı’ sözleriyle Gece’ye tepki gösterdi. Gece de ‘Ben senin eğittiğin çocuklar gibi değilim her şeyin farkındayım’ cevabını verdi.

Özgür ise Gece’ye ‘Seni üzmek istemedim. Sadece kendi değerinin kıymetini bilmeni isterdim’ dedi. Gece ve Özgür’ü konuşurken gören Emir sessiz kaldı.

'SEN O DAVETİ UNUT'

Alican ise Gülce’nin hasta olduğunu arkadaşına anlattı. Kararsız olan Alican karşısında Cem’i görünce şaşkınlık yaşadı.

Davet olayına çözüm bulmaya çalışan Cem, Alican’ı uyardı. ‘Sen o daveti unut, Gülce’yi de unut’ dedi.

Alican’a ne söylemesi gerektiği konusunda bir kağıda not yazıp verdi.

Sevgilisinden bahseden Gülce’ye Alican’ı unutturmaya çalışan Gece ‘Alican senin sevgilin değil, o çocuk yüzünden kayboldun’ dedi.

Gece, bu konuda Özgür’den yardım istedi.

Elinde balonlarla sörf kulübüne gelen Emir, öğrencilere balon dağıttı. Daha sonra Rüzgar’dan ve Özgür’den özür dileyip el uzattı.

Kötü bir başlangıç yaptık, kaza olayı beni kötü etkiledi. Özür dilerim

Özgür ile durumu toparlayan Emir daha sonra tekrar sevgilisinin gönlünü almaya çalıştı.

AİLEM GÖRÜŞEMİZİ İSTEMEDİ

Cem ile anlaşma yapan Alican, Verda’nın telefonuyla ne yapacağını şaşırdı. Ailesiyle konuştuğunu söyleyen Alican, ‘Ailem Gülce’nin durumu yüzünden görüşmemizi istemiyor’ sözleriyle telefonu kapattı. Verda büyük hayal kırıklığı yaşayıp gözyaşlarına boğuldu.

Verda’yı takıntı haline getiren Harun uzaktan Verda’nın ağladığını görünce hemen bir bahane bulup yanına gitti. Oğlu Ata’nın yaptığı bir resmi Verda’ya veren Harun Verda’nın oturma teklifini kabul etti. Kızı Gülce ve Alican’ın durumunu anlatan Verda, Harun’dan destek aldı.

Emir’in yaklaşımına karşı mesafeli olan Gece sessiz kaldı. Emir ise İstanbul’a dönme kararı aldığını söyledi.

Bensizken müziği asla boşlamıyorsun, sen sahnelere aitsin

Sevgilisine veda öpücüğü veren Emir, Gece’nin kafasını karıştırmayı başardı.

Alican’ı soran Gülce sorusunun cevabını bekledi. Ev halkı ise Alican’la ilgili tek kelime etmedi. Gülce masadan kalkınca, Verda yaşadığı hayal kırıklığını ailesiyle paylaştı.

Babasıyla gizlice konuşan Gece, Alican ve Gülce’nin arkadaşlığına karışmaması konusunda uyarıda bulundu.



Cem ise ‘Sen bile doğru adamı bulamamışken Gülce’den bunu bekleyemeyiz’ dedi.

Gece’ye bir hediye paketi geldi ve babasına Sera’ya gitmesi gerektiğini söyledi.

Sürpriz paketi açan Gece içinde kırmızı bir elbise ve not buldu. Paketin Özgür’den geldiğini düşündü.

9’da yelken kulübünün önünde ol

Berkay ise platonik aşk yaşadığı Ceren ile tanışma provası yaptı. Berkay’a bu süreçte Sera destek oldu.

Restorana gelen Emir, Berkay’a ‘Senin güzelin nişanlıymış, sen unut o işi’ dedi.

Berkay duydukları karşısında büyük üzüntü yaşadı. Emir, Berkay ve Sera’yı Alaçatı’ya davet etti.

ÖZGÜR'ÜN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kıyafetleri giyip saat 9’da sörf kulübüne giden Gece, Özgür’le karşılaştı.

Gece’yi karşısında şık bir halde gören Özgür ne yapacağını bilemedi. Gece’den etkilenen Özgür ‘çok güzel olmuşsun’ sözleriyle iltifat etti.

Tam o sırada Berkay ve Sera ile sörf kulübüne gelen Emir, Gece’yi alıp oradan uzaklaştı. Gece ise büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadı.

GECE'DEN 'BAK BANA' PERFORMANSI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Emir ve Gece aralarındaki buzları eritti. Birlikte Alaçatı’ya eğlenmeye giden ekip bir partiye katıldı.

Özgür de kardeşi Rüzgar’la Fatma Baba’nın restoranına gitti. Rüzgar, Fatma Baba’ya abisinin üzgün olduğunu söyledi.

Mahallenin balıkçısı Özgür’ü kaçakçılık yapması için ikna etme çalıştı. Özgür ise bu işi kesinlikle yapmayacağını söyledi.

Morali bozuk olan Berkay’a Sera destek oldu ve birlikte dans ettiler. DJ koltuğuna geçen Emir, sevgilisinden şarkı söylemesini istedi. Gece de sahneye çıkıp 'Bak Bana' şarkısını söyledi.

Abisine takılan Rüzgar yaptığı şakayla abisini şaşırttı. Özgür, Rüzgar’a ‘Sen Emir’e neden yayaya’ diyorsun diye sordu. Rüzgar da jandarmalardan duyduğunu söyledi.

Kardeşine olan sevgisini dile getiren Özgür ‘Sen neredeysen ben de oradayım’ sözleriyle onu çok sevdiğini belirtti.

CEM'DEN KIZINA TEPKİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Özgür Alaçatı’dan dönen Gece ve Emir’i sabah denize girerken gördü. Birlikte eğlenen sevgilileri izleyen Özgür denize girmeden geri döndü.

Özgür’ün en büyük destekçisi ise kardeşi Rüzgar oldu. Abisinin zor günler geçirdiğini anlayan Rüzgar onu güldürmeyi başardı.

Sabah Gece’yi bekleyen Gülce ablasının eve gelmediğini görünce telaşa kapıldı. Alican’ın da gelmediğini söyleyen Gülce, ‘Alican buraya gelecekti, kendi söyledi’ cevabıyla Verda’nın kafasını karıştırdı. Verda da ‘Alican’a bir gün daha verelim bakalım ne olacak’ sözleriyle Gülce’yi sakinleştirdi.

Emir’le Alaçatı’ya giden Berkay, Özgür’in tepkisiyle karşılaştı. Özgür, Berkay’a neden Emir’le gittiğini sordu.

Kızı Gece'yi almak için Sera’nın evine gelen Cem, Özgür’le karşılaştı. Cem, kızı Gece’yle konuşurken Emir ‘Sevgilim beni neden uyandırmıyorsun’ sözleriyle konuşmaya dahil oldu. Emir’i karşısında gören Cem büyük şaşkınlık yaşadı.

Hayal kırıklığına uğrayan Cem kızına tepki gösterdi. Gece ise babasının gönlünü almaya çalıştı.

Daha sonra sörf kulübüne giden Emir, Ceren’in babasıyla karşılaştı. Ceren’in durumunu soran Emir sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza sonrası vicdan azabı çeken Emir, hastaneye Ceren’in yanına gidip çiçek bıraktı. Emir’i gören Ceren onunla tanışıp sohbet etmek istedi.

Sörf kulübüne gelen icra memurları Özgür’ün teknesini arayacaklarını ve mahkeme kararı olduğunu söyledi.

Teknesine el koyan haciz memurları Özgür’ü zor durumda bıraktı. Sörf kulübünün sahibi Harun ise olaya müdahil oldu.

GECE VE GÜLCE KAVGA ETTİ

İstedikleri olmayınca sörf kulübünde kriz geçiren Gülce ablasına tepki gösterdi. Gece de kardeşine ‘SizAlican'la sevgili değilsiniz, o senin gibi değil’ sözleriyle karşılık verdi.

Abla-kardeşin kavgası Rüzgar’ı da etkiledi. Kendine hakim olamayan Rüzgar, Gece’yi itip yere düşürdü. Özgür ise hem Rüzgar’ı hem de Gülce’yi sakinleştirmeye çalıştı.

Emir ile sohbet eden Ceren, kendisi hakkında bilgi aldı. Emir ve Ceren konuşurken hemşire öğle yemeğini getirdi. Ceren’e yemek yedirme işi Emir’e düştü. Ceren, Emir’in davranışlarından etkilendi.

Kardeşi ile kavga eden Gece deniz kenarına gitti. Tek başına ağlayan Gece zor anlar yaşadı.

Gülce ve Rüzgar’ı sakinleştiren Özgür ikiliyi Fatma Baba’nın mekanına götürdü ve çocukları Fatma Baba’ya emanet etti.

Emir ve Ceren birlikte basket maçı izledi. Ceren’e destek olan Emir, bu gece tekrar ziyarete geleceğini söyledi.

Sahilde tek başına oturan Gece’nin yanına giden Özgür onunla sohbet etmek istedi.

İŞTE ÖZGÜR'ÜN MERAK EDİLEN DİKAYESİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Gece’ye destek olmak isteyen Özgür, ‘Ben seni gerçekten anlıyorum. Ben de senin gibiydim, hatta senden daha kötüydüm’ sözleriyle Gece’ye hikayesini anlattı.

“Annemle babamın nerede olduğunu sormuştun. Hala bunları anlatırken çok zorlanıyorum. Ben annem ve babamı bir yangında kaybettim. Elektrik kontağından çıkmış. İkisi de uykuda yakaşanmışlar, Rüzgar da ne hikmetse tavukların yanındaymış. İtfayeciler onu tavuk kümesinde bulmuşlar. Krizi giderek daha artmış. Ben haberi aldığımda okyanusun ortasındaydım. Buraya varmam günler sürdü. Rüzgar’ı hastaneye yatırmışar, sakinleştirici vermişer uyandığında da krize girmiş. Onu ilk gördüğümde bu dünyadan değil gibiydi. Beni tanımadı. Annem ve babanım öldüğünü bilmek kabus gibiydi. Yine de kardeşimin hayatta olduğunu bilmek beni teselli ediyordu ama kardeşimi o halde olduğunu görünce bu beni daha üzdü. Günlerce ona ulaşmaya çalıştım. Rüzgar artık kardeşim olmaktan çıkmış, çözülemez bir probleme dönüşmüştü. Günlerce ona ulaşmaya çalıştım. Bana bakması, beni görmesi bir kere abi demesi için... Aslında yapmam gereken karşısında durmak değil yanında durmakmış. Kendimi kaybolmuş bir yelkenli gibi hissediyordum. Hangi yöne gideceğimi bilmiyordum. Sonra yelkenlerimi açıp kendimi Rüzgar’a bıraktım. Artık onu değil kendimi iyileştirmeye çalışıyordum.”

Gece ise hikayeyi dinledikten sonra ‘Seninle karşılaşmak Gülce’nin mi, yoksa benim mi bir şansım onu bilmiyorum işte’ sözleriyle Özgür’e destek oldu ve elini tuttu.