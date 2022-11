'Hicran' bugün başlıyor

Haberin Devamı

Elçin Zehra İrem: Bu güçlü kadın beni büyüttü

◊ Diziye adını veren Hicran karakterini canlandırıyorsunuz. Senaryoyu okurken neler hissettiniz?

- Senaryoyu ilk okuduğumda; Hicran’ın zorlu hayatı, kızını kaybetmesi fakat buna inanmak istememesi bana her anlamda yoğun duygular hissettirdi. Bu güçlü kadının derin hayat hikâyesi beni adeta büyüttü.

◊ “Hicran” yayına yeni başlıyor ama daha şimdiden yurtdışında ilgi gören bir dizi. Böyle bir başarının başrolü olmak nasıl bir duygu?

- Duygusallığımın zirvesini yaşadığım bir dönemdeyim. İnanın çok heyecanlıyız!

◊ Siz Zehra İrem Elçin olarak, Hicran’a ne söylemek isterdiniz?

- Güçlü bir kadına söylemek istediğim tek şey; umudunu kaybetmemesi gerektiğini hiçbir zaman unutmamalı.

◊ Bugüne kadar birçok projede yer almış bir oyuncusunuz ama hakkınızda araştırma yaparken çok bilgi bulamadım. Sizi tanımayanlar için; kimdir Zehra İrem Elçin? Neler yapar?

- 25 Mayıs 2000’de Safranbolu’da doğdum. İstanbul Aydın Üniversitesi Sanat Yönetimi Bölümü’nde okuyorum. İlkokuldan itibaren okulumuzun düzenlediği çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldım. Lise son sınıfta Sadri Alışık Kültür Merkezi’nden oyunculuk üzerine eğitimler aldım. Sporun hayatımda önemli bir yeri var, fitness ve pilates yapıyorum, voleybol oynamayı seviyorum. Boş zamanlarımı arkadaşlarımla, at binerek veya film izleyerek geçiriyorum.

Berk Bakioğlu: Senaryoyu okuyunca korktum!

◊ “Hicran”ın senaryosunu okuduğunuzda neler hissettiniz?

- Senaryoyu okuduktan sonra başta çok korktum. Emre karakteri, Berk’in dünyasına göre çok başka bir yerlerde. Yaşamı, davranışları, hayatı ve tabii kızı Melek gibi... Bu diziyi kabul etmemdeki en büyük neden de bu korku ve kaygı oldu. Zor olanı seviyorum. Bu defa kendimden bambaşka bir adama nefes verecek olmak ve bu adamın iç dünyasına duyduğum merak beni bu işe iten en büyük etken oldu.

◊ Emre’yi biraz anlatmanızı istesek...

- Emre’nin kafası çok net, kurallarını kendi koyduğu ütopyasının dışında yaşamayı pek seven bir adam değil. Bu kimine göre çok sıkıcı ve yorucu olabilir tabii. Ama kendi kurduğu dünyanın içinde renkli, eğlenceli, korumacı bir adam. Sadece onun kalbine dokunmayı bilmen gerek. Emre her ne kadar sert ve soğuk gözükse de içinde kocaman bir yürek saklıyor.

◊ Günlük dizide yer almanın zorlukları neler?

- Günlük dizide oynamanın en büyük zorluğu şu; her an zinde kalman gerek. Çok fazla sahne, çok fazla duyguyu kaldırabilmen için zihninin her an açık ve sağlıklı olması gerekiyor. Günlük dizide çalışmak haftanın her günü, her günün her anı çalışmak gibi bir şey.

