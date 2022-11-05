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Hicran’ın küçük meleği Nisa Sofiya Aksongur

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#Hicran#Kanal D#Nisa Sofiya Aksongur
Hicran’ın küçük meleği Nisa Sofiya Aksongur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 10:48

Kanal D’nin, hafta içi her gün ekrana gelecek olan, yapımını Filmevi Yapım, yapımcılığını ise Dilek Yorulmaz ve Erol Demir’in üstlendiği, yeni günlük dizisi Hicran 07 Kasım Pazartesi ilk bölümü ile ekrana geliyor.

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Aşkı hiç tatmamış olan Emre’nin, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran’ın ve Melek’in hikayesinin ekrana geleceği dizide sevilen çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’da yer alıyor.

 Yaşının küçük olmasına rağmen hem sevimliliği hem de oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanan Nisa Sofiya Aksongur dizide Melek karakterine hayat veriyor.

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 Senaryo gereği izleyiciye duygusal anlar yaşatacak olan küçük yıldız, dizi setinin ise neşe kaynağı oldu.

 Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı Hicran’ın senaryosunu ise Gayb senaryo ekibi kaleme alıyor.

Hicran’ın küçük meleği Nisa Sofiya Aksongur

 Hicran ilk bölümü ile 7 Kasım Pazartesi saat 17.00’de Kanal D’de…

Hicran 1. Bölüm FragmanıKanal D’nin, hafta içi her gün ekrana gelecek olan, yapımını Filmevi Yapım'ın üstlendiği Hicran dizisi Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 17.00'de Kanal D'de!
daha fazla video içinHicran 1. Bölüm Fragmanı
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#Hicran#Kanal D#Nisa Sofiya Aksongur

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