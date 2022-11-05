Hicran’ın küçük meleği Nisa Sofiya Aksongur

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Aşkı hiç tatmamış olan Emre’nin, kaybettiğini sandığı bebeğini bulma umuduyla nefes alan Hicran’ın ve Melek’in hikayesinin ekrana geleceği dizide sevilen çocuk oyuncu Nisa Sofiya Aksongur’da yer alıyor.

Yaşının küçük olmasına rağmen hem sevimliliği hem de oyunculuğu ile izleyicilerin beğenisini kazanan Nisa Sofiya Aksongur dizide Melek karakterine hayat veriyor.

Senaryo gereği izleyiciye duygusal anlar yaşatacak olan küçük yıldız, dizi setinin ise neşe kaynağı oldu.

Yönetmenliğini Gürsel Ateş’in yaptığı Hicran’ın senaryosunu ise Gayb senaryo ekibi kaleme alıyor.

Hicran ilk bölümü ile 7 Kasım Pazartesi saat 17.00’de Kanal D’de…