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Hiçbir şey göründüğü gibi değil

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#Senden Önce#Kanal D#Alp Navruz
Hiçbir şey göründüğü gibi değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 08:36

Kanal D’nin yakında başlayacak yeni dizisi “Senden Önce”nin çekimlerine Şile’de başlandı. Yapımını D Media’nın üstlendiği heyecanla beklenen dizinin başrol oyuncuları, merak uyandıran ilk tanıtıma dair samimi açıklamalar yaptı.

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 Alp Navruz: “Hakan, zengin ve güçlü bir insan ama aslında aşka aç bir karakter. Aile kurma özlemi olan biri. Fakat tanıtımda da gördüğümüz gibi aslında durum biraz farklı. Hikâyenin derininde bombalar var. Her bölüm tuhaf bir bomba patlayacak.”

Hiçbir şey göründüğü gibi değil

 Nilperi Şahinkaya: “Tanıtımda Sahra, Merve’ye ‘Eğer kocanı baştan çıkarırsam benim dediğim olur. Eğer başaramazsam bir daha beni görmezsin. Var mısın?’ diye soruyor. O iki kadının arasında gizemli bir durum var ve hiçbir şey göründüğü gibi değil.”

Hiçbir şey göründüğü gibi değil

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 Sinem Ünsal: “Merve çok âşık, çok tutkulu ve hedefine çok odaklı bir kadın. Fakat ‘Duygular mı, yoksa hedef mi?’ noktasında bir yol ayrımına girecek. Merve inandığı her şeyi yapabilir, ondan beklerim. Canı acıyınca başka, hedef edindiğinde başka davranıyor.”

Hiçbir şey göründüğü gibi değil


 

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#Senden Önce#Kanal D#Alp Navruz

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