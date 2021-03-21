Hercai'de ayrılık rüzgârı! Aslı Samat diziden ayrıldı mı?

Şimdi ise dizide güzelliğiyle ve cana yakın tavrıyla dikkat çeken Hercai’nin camgözü Aslı Samat, 'Melike' karakterine 64. Bölüm itibariyle veda ediyor.

Aslı Samat kimdir?

Aslı Samat, 24 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Uzaklarda Arama sinema filmi ile gerçekleştirmiştir.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde hayat verdiği Melike karakterine veda eden Aslı Samat 1.66 metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Samat'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019-2021 – Hercai (Melike) (TV Dizisi)

2020 - Konuşan Hayvanlar (Sinema Filmi)

2018 – Lady Winsley (Ayşe) (Sinema Filmi)

2017 – Ateş Böceği (Şirin) (TV Dizisi)

2015 – Uzaklarda Arama (Simay) (Sinema Filmi)

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