Yargı'da heyecan dorukta! Her şey Mercan'ın mutluluğu için...

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Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Ulvi Kahyaoğlu, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin ve Tolga Canbeyli gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

ILGAZ SON ANDA YETİŞTİ -İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dizinin yeni bölümünde;

Ceylin ve Filiz çantadaki silaha sahip olmak için odada mücadele etti. O sırada ateş açıldı, ancak kurşun kimseye isabet etmedi. Filiz, silahı eline aldı tekrar ateş etti ama başarılı olamadı. Odaya giren Ilgaz'ın da müdahalesiyle Filiz etkisiz hale getirildi.

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CAN VE OSMAN’A ZOR GÖREV

Cellat Kadir'in ısrarlarına artık dayanamayan Can ve Osman kara para aklama işini kabul etti. Kadir meblağ büyük olsa dahi hızlı olmalarını istedi.

FİLİZ YAŞANANLARI ANLATTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Filiz yaşadıklarını avukatı Nil'e anlattı. Filiz, Ceylin tarafından oyuna getirildiğini söyledi. Nil, Efe Savcı’ya taleplerini iletti. Ceylin odasındaki silahının kontrol edilmesini istedi. Efe Savcı da Tuğçe'yi görevlendirdi. Nil'in üstelemesi üzerine Ilgaz, yazılı bir şekilde taleplerini iletmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi.

CEYLİN KAOS ANINI SAVCI EFE’YE ANLATTI

Ceylin yaşananları Efe'ye anlattı. Filiz'in onu öldürmek istediğini söyledi. Çantasındaki silahı alıp ateş ettiğini, eğildiği için ıskaladığını söyledi. Emniyet kilidinin nasıl kapattığını hatırlamamasına rağmen emniyet kilidi sayesinde hayatının kurtulduğunu belirtti.

FİLİZ DE BARUT İZİNE RASTLANDI

Adli Tıp'ın gerçekleştirdiği incelemeyi anlatan Göksu şu ifadeleri kullandı:

Filiz'de barut izine rastlandı. Aynı zamanda Ilgaz'ın silahında bir fişek eksik olduğu ve silahta Filiz'in parmak izine rastlandığı söylendi. Öte yandan Ceylin'e yapılan incelemede barut izine rastlanmadı.

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CEYLİN VE ILGAZ'IN ROMANTİK ANLARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Zor günler geçiren Ceylin ve Ilgaz arasında romantik anlar yaşandı. İkili birbirlerine karşı olan hislerini uzun bir aradan sonra açıkladı. İkili Mercan'a da daha iyi bir hayat sunmak için tekrardan evlenmeye karar verdi.

YEKTA, OSMAN'I UYARDI

Can ve Osman'ı ziyarete gelen Yekta, Kadir'in verdiği işte geldiklerini son durumu öğrenmek istedi. Osman'la bir şey konuşmak isteyip Can'ın yanından ayıran Yekta "Bu burun çürümüş bir şeyin kokusunu oldukça uzaktan alır" diyerek Osman'a Can'a karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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CEYLİN VE ILGAZ EVLENDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLATIN

Tekrar evlenme kararı alan çift, Yekta ve Eren’in şahitliğinde nikah masasına oturdu.

MERCAN'A ZİYARET

Evliliklerini kutlamak için Mercan'ın yanına gelen çift, mutlu anlarını kızlarıyla paylaştı. Nikahın ardından ikili, Sevgi Evi’nde kalan kızları Mercan'a kavuşmanın hayalini kurdu. Ertesi gün Yasemin arayarak Mercan'ı alabileceklerini söyledi. Ceylin ve Ilgaz çifte mutluluk yaşadı.

CAN, KADİR'İN PARASINI KUMARA YATIRDI

Osman ve Can, Kadir'in aklamaları için verdiği kara parayı, Yekta'nın tavsiyesi üzerine bir kasaya koydu. Can bir miktar parayı Osman'dan gizli alarak harcadı.

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NİL, YEKTA'NIN ELİNE DÜŞTÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yekta'nın Özge’den Nil’i araştırmasını istedi. Özge yaptığı araştırmanın ardından şu ifadeleri kullandı:

“Hapishaneye ziyarete gelen kişi Nil'in annesi. Nezahat Hanım'ın ziyarete geldiği kişi kendi akrabası bile değil, ondan ötürü sahte bir kimlikle içeriye giriyor. Kız, tanınmış bir iş adamının kızı. Annesini canice hislerle öldürmekten müebbet hapis cezası almış. Nezahat Hanım kıza almanca öğretiyor.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ceylin ve Ilgaz, Savcı Efe’ye hediye alıp ziyarete gitti. Efe Savcı, iddianamenin taslağını hazırladığını, çocuğa karşı işleyen kişiyi hürriyetten yoksun kılmaya istinaden 11 yıla kadar ceza isteyeceğini ve Ceylin'e saldırmasından ötürü öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını talep edeceğini söyledi. Ceylin, "Onu es geçebiliriz, ben şikayetimi geri almayı düşünüyorum. Şimdi bir durup düşününce ben oraya gitmeseydim böyle bir durum yaşanmayabilirdi. Benim oraya gidişim kışkırttı onu, özünde Filiz böyle bir şey planlamamıştı. Tamam bende onun cezaevinde çürümesini istiyorum ama doğru olan bu değil. Haksızlık..." dedi.

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ILGAZ HER ŞEYİ ANLADI

Ilgaz, Ceylin'in şikayetini geri çekmesini istemesi üzerine yaşananları hatırlayınca Ceylin'in Filiz'i Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevkine engel olmak için aralarındaki tartışmayı kurguladığını anladı.

CAN'A KAYIPLARA KARIŞTI

Osman, Çınar'ı yanına çağırarak Can ulaşıp ulaşamadığını sordu. Çınar da haber alamadığı söyleyince Osman durumdan şüphelenerek Can'ın hiç böyle yapmadığını belirtti.

KADİR, OYUNCUDAN ŞÜPHELENDİ

Cellat Kadir yasa dışı düzenlediği sanal kumar organizasyonunu izlerken masada 'Tık tık' adında bir yabancının olduğunu ve yüklü para kullandığını fark etti. Bunun üzerine yanındaki adamından kişinin ve referansının kim olduğunu öğrenmesini istedi.

YEKTA VE OSMAN DURUMU ANLADI

Osman'ın Can'ı bulamadığını söylemesi üzerine Yekta kasaya bakması gerektiğini ifade etti. Yekta ve Osman'ın beraber bankadaki kasayı kontrol etmesi üzerine Can'ın paraları alarak kaçtığı anlaşıldı.

CAN BÜTÜN PARAYI KAYBETTİ

Can, çaldığı paralarla oynadığı sanal kumarda tüm parayı kaybetti. Kadir, oyunu uzaktan izlerken çok keyifli olmasına rağmen adamının yanına gelip 'Tık tık' kod adlı kişinin Can olduğunu söylemesi üzerine keyfi kaçtı.

ILGAZ, CEYLİN'İN İSTİFA ETTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Ilgaz, Başsavcı Nadine'nin odasına bir şey konuşmak için gitti. Nadide, Ilgaz'dan önce söze girdi ve Ceylin'in istifa ettiğini söyledi. Bunun üzerine Ilgaz söylemek istediği şeyden vazgeçerek odadan çıktı.

KADİR, CAN'I ÖLDÜRDÜ

Cellat Kadir, Yekta, Osman ve Çınar'ı toplayarak yanına getirdi. Can'ı bulduğunu söyleyen Kadir, Yekta'ların olduğu masaya oturttu. Kadir, Can'ı öldürerek Yekta'ya parayı getirmeleri için 1 hafta süre verdi.

CEYLİN HER ŞEYİ ANLATTI

Ceylin, Ilgaz'ın durumu anladığını fark etti. Ilgaz'a Filiz'in heyetten rapor alıp Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevkine engel olmak için kurguladığı ve planını anlattı. O sırada odaya Mercan geldi. Annesi ve babasıyla yatmak istediğini söyledi, 3'ü birbirine sarılarak uyuya kaldı.