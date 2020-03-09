Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle - Hekimoğlu 11. bölümde Ateş Vahap'a yeniliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Hekimoğlu 10 Mart Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak. Hekimoğlu'nun yeni bölüm öncesi 11. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Vahap ve Hekimoğlu arasında gerilimin devam ettiği dizide, İpek ve Hekimoğlunu'nun hastaneyle olan akıbeti fragmanda merak uyandıran gelişmelere neden oldu. İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve 11. bölümün ipuçları.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder.

Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?