MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHekimoğlu “kadına şiddete karşı!”
GeriTelevizyon Hekimoğlu “kadına şiddete karşı!”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 24.02.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Hekimoğlu “kadına şiddete karşı!”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Kanal D’nin Salı akşamlarına farklı hikayesi, oyunculukları, diyalogları ile damga vuran dizisi Hekimoğlu, yine dikkat çeken bir bölüm ile izleyici karşısındaydı. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde tecavüz mağduru genç bir kadın hastanın hikayesi ekrana geldi.

Kadına şiddet insanlık sorunudur!”

 Kadına şiddete dikkat çekilen bölümün sonunda yayınlanan “Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet sadece sağlık değil insanlık sorunudur. Çevrenizde tanık olduğunuz kadın şiddetini derhal gerekli mercilere bildirmek de bir insanlık görevidir” mesajı hem izleyiciden, hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.

Hekimoğlu “kadına şiddete karşı”


Dizide dikkat çeken sahnelerden biri de şiddet mağduru Ece’nin Hekimoğlu’na “o geceyi” anlattığı anlardı. Ece, sözleriyle binlerce kadının sesi oldu.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi