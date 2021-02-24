Hekimoğlu “kadına şiddete karşı!”
Kanal D’nin Salı akşamlarına farklı hikayesi, oyunculukları, diyalogları ile damga vuran dizisi Hekimoğlu, yine dikkat çeken bir bölüm ile izleyici karşısındaydı. Dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde tecavüz mağduru genç bir kadın hastanın hikayesi ekrana geldi.
“Kadına şiddet insanlık sorunudur!”
Kadına şiddete dikkat çekilen bölümün sonunda yayınlanan “Kadına karşı uygulanan her türlü şiddet sadece sağlık değil insanlık sorunudur. Çevrenizde tanık olduğunuz kadın şiddetini derhal gerekli mercilere bildirmek de bir insanlık görevidir” mesajı hem izleyiciden, hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük destek gördü.
Dizide dikkat çeken sahnelerden biri de şiddet mağduru Ece’nin Hekimoğlu’na “o geceyi” anlattığı anlardı. Ece, sözleriyle binlerce kadının sesi oldu.