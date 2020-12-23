Hekimoğlu 30. son bölüm kesintisiz ve tam izle - Hekimoğlu son bölümün tamamı tek parça yayınlandı
Hekimoğlu 30. son bölüm tek parça ve kesintisiz internetten yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgi gören dizisi Hekimoğlu'nun 22 Aralık tarihli bölümüne Ateş'in Alaz isminde hastaneye gelen biri tarafından vurulması damga vurdu. Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışması merak dolu anları ekranlara getirdi. Diziyi ekran başında izleyemeyenler için son bölümün tamamı Kanal D'nin internet sitesinden paylaşıldı. İşte, Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.
Hekimoğlu 30. bölümü ile 22 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dizinin bu haftaki bölümünde Ateş'in vurulması heyecan dolu anlara neden oldu. Alaz'ın kim olduğu ise ekran başındaki izleyenleri meraklandırdı. Ateş'in sağlık durumu ilerleyen bölümlerde belli olacak. İşte, kaçıranlar için Hekimoğlu 30. bölümün tamamı.
HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hekimoğlu 22 Aralık Salı yayınlanan 30. Bölümde Ateş, kim olduğu belli olmayan biri tarafından vuruluyor!
Alaz isimli biri hastaneye gelir ve Hekimoğlu ile hesaplaşmak ister. Hekimoğlu’nu vuran Alaz’ın kendisi de güvenlik görevlileri tarafından vurulur. Hekimoğlu bir yandan neden silahlı saldırıya uğradığını sorgularken, bir yandan da başka bir vakayı çözmeye çalışır. Fakat olaylar ilerledikçe hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını fark eder. Hekimoğlu kurtulacak mı? Alaz kim? Hekimoğlu’nu neden vurdu? Hekimoğlu’nun iyileşmesini isteyen İpek’i nasıl önemli bir karar bekliyor?
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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