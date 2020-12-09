Hekimoğlu 28. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Hekimoğlu son bölümün tamamı yayında

Hekimoğlu 28. bölümüyle 8 Aralık Salı akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Bir vakanın evine giden Mehmet Ali'nin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması dikkat çekti. Karantinadaki Mehmet Ali'nin hastalıktan kurtulup kurtulamayacağı son bölümde merak uyandıran anları ekranlara getirdi. Hekimoğlu 28. bölümü kaçıranlar için internetten full HD yayınlandı.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu ekibi için sınırları zorluyor…

Ekip, kafasında kurşun parçaları olmasına rağmen kahkaha atmaya devam eden bir vakayla ilgilenir. Mehmet Ali’nin vakaya karşı önyargılı olduğu kimsenin dikkatinden kaçmaz. Oysa vaka Mehmet Ali’nin geçmişinden biridir.

Hekimoğlu olay yeri incelemeye Mehmet Ali’yi gönderir. Fakat Mehmet Ali vakanın evinde hastalığın sebebinden çok daha fazlasını bulur ve hastalık ona da bulaşır. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

Diziye bu hafta Hakan Yufkacıgil konuk oluyor...

Hekimoğlu’nun bu bölümüne Hakan Yufkacıgil konuk oluyor. Yufkacıgil dizide Mehmet Ali’nin eski mahallesinden olan ve tuhaf bir hastalığına yakalanan Murat karakterine hayat verecek.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.