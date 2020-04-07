Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun, 7 Nisan Salı akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler, Hekimoğlu bu akşam var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Son bölümde Zeynep'in istifa etmesiyle heyecanın arttığı dizide, ekranlara gelen fragman çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve 14. bölümde yaşanacak gelişmeler...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, bu akşam 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Hekimoğlu yeni bölümde şunlar yaşanacak;

Hekimoğlu bir anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Vahap'ın kumpaslarıyla uğraşır. Vahap, Hekimoğlu dediklerini kabul etmediği için iyice bilenmiştir. Fakat Ateş'in geri basmaya hiç niyeti yoktur. Vahap gemileri yakıp işi Hekimoğlu'nu kovmaya kadar götürür. Oylama yapılır. Hekimoğlu kovulacak mı?