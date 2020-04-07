Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı?
Her hafta Kanal D'de salı akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Hekimoğlu geçtiğimiz hafta ekran macerasına ara verdi. Sevilen dizinin 7 Nisan Salı akşamı 14. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmadığı izleyenler tarafından araştırılırken Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Hekimoğlu yeni bölü fragmanında Vahap'ın Hekimoğlu'nun kovmaya karar vermesi damga vurdu. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam var mı? İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm tarihi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun, 7 Nisan Salı akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edenler, Hekimoğlu bu akşam var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. Son bölümde Zeynep'in istifa etmesiyle heyecanın arttığı dizide, ekranlara gelen fragman çarpıcı gelişmelerin sinyallerini verdi. Peki, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte, Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı ve 14. bölümde yaşanacak gelişmeler...
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu, bu akşam 14. bölümü ile ekranlara gelecek. Hekimoğlu yeni bölümde şunlar yaşanacak;
Hekimoğlu bir anne ve bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken bir taraftan da Vahap'ın kumpaslarıyla uğraşır. Vahap, Hekimoğlu dediklerini kabul etmediği için iyice bilenmiştir. Fakat Ateş'in geri basmaya hiç niyeti yoktur. Vahap gemileri yakıp işi Hekimoğlu'nu kovmaya kadar götürür. Oylama yapılır. Hekimoğlu kovulacak mı?
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